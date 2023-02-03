شراكة استراتيجية بين «صحة دبي» و «سلطة المناطق الاقتصادية»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الصحة بدبي توقيع مذكرة تفاهم مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز».

والتي تحدد أطر التعاون والتنسيق الثنائي بين الجانبين لتعزيز الفرص الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية على مستوى إمارة دبي، ودعم تأسيس الشركات الناشئة المتخصصة بالقطاع وتطوير الحلول التقنية المُبتكرة، الأمر الذي يأتي تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية «D33»، والتي أعلن عنها أخيراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وسيعمل الجانبان بموجب هذه الشراكة التي تشكل نقلة نوعية جديدة تستهدف التوسع في استثمارات القطاع الصحي الخاص في دبي، وتعزيز مكانة هذا القطاع ودوره في أعمال التطوير المستمرة التي تشهدها المنشآت الطبية بشكل عام، على إعداد خطة عمل متكاملة لدعم تطوير وتأسيس شركات ناشئة متخصصة بقطاع الرعاية الصحية، ودعم رواد الأعمال والشركات للاستفادة من «برنامج حضانة الشركات الناشئة» التابع لـ «دييز»، فضلاً عن التعاون والتنسيق المشترك بما من شأنه حماية العلامة الفكرية والتجارية للمستثمرين الحاليين والجدد.

بالإضافة إلى ذلك، سيعمل الجانبان على إعداد إطار خاص يحدد مدى تلبية الشركات الناشئة في قطاع الرعاية الصحية بدبي لمعايير الابتكار، والتعاون المتبادل لإنشاء منصة داعمة للخبرات، وتقديم التوجيه والبحث اللازمين لجذب الفرص الاستثمارية في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية تبعاً للاحتياجات المستقبلية والإمكانيات المتاحة، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعارف في مجال تطوير أنظمة العمل الخاصة بترخيص الشركات الناشئة والمعتمدة لاختبار النماذج الأولية للأبحاث في منشآت الرعاية الصحية بدبي.

شراكات

وبهذه المناسبة، أشار عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي إلى أن الهيئة حريصة على بناء الشراكات وتوثيق العلاقات بينها وبين جميع المؤسسات والهيئات والدوائر، ولا سيما المنتمية لحكومة دبي، وذلك إيماناً منها بأهمية وقيمة العمل المشترك، وضرورة تضافر كل الجهود، التي تصب مباشرة في خدمة أهداف إمارة دبي وتطلعاتها المستقبلية.

وأكد أن الهيئة تعمل دائماً على أن تكون من المؤسسات الأسرع استجابة في تنفيذ توجهات حكومة دبي وأهدافها الاستراتيجية، وخصوصاً ما يتعلق بالاستثمار في القطاع الصحي، حيث لا تدخر «صحة دبي» وسعاً في تنشيط هذا النوع المهم من الاستثمارات، وفتح المجال أمامه للنماء السريع، وذلك بالشراكة والتعاون مع جميع الجهات المعنية.

وقال إن سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، لها كيانها وقيمتها، ولها دورها التنموي البارز، وأن إبرام مثل هذه المذكرة من شأنه أن يفتح آفاقاً واسعة لتحقيق أهداف جديدة للطرفين، موضحاً أن مذكرة التفاهم تستهدف رفع معدلات تنامي المنشآت الطبية، والشركات الناشئة ذات الصلة بقطاع الرعاية الصحية في دبي.

دعم

وبهذا الصدد، قال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: تلتزم «دييز» من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية بدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».

حيث تسعى إلى تعزيز تدفق الاستثمارات في مختلف القطاعات، بما فيها القطاع الصحي، وتوفير بيئة داعمة للابتكار والبحث والتطوير، ومحطة حاضنة للمواهب والكفاءات المهنية المتميزة من مختلف أنحاء العالم، بما يهدف إلى إرساء أساس متين لاقتصاد الإمارة، وإكسابه المرونة والقوة اللازمة لمواجهة المتغيرات كافة.

وأضاف: «تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من ثقتنا بمكانة إمارة دبي باعتبارها في طليعة الوجهات العالمية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية ضمن قطاع الرعاية الصحية المتطور والمتقدم على مستوى الإمارة، وإدراكاً بالفرص الاستثمارية التي توفرها للمستثمرين ورواد الأعمال والشركات العالمية متعددة الجنسيات على حدٍ سواء، إذ ستحرص السلطة من خلال المناطق الاقتصادية التابعة لها على توفير حزم الأعمال والخدمات والحوافز لدعم الشركات ضمن قطاع الرعاية الصحية.

بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى الإمارة، ودعم مسيرة الابتكار والتطور التكنولوجي على مستوى القطاع». ولفت إلى الدور الجوهري الذي تقوم به هيئة الصحة بدبي للارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز طبي وصحي عالمي يقدم أعلى مستويات الخدمة والرعاية الصحية ضمن منظومة متكاملة من الخبرات العريقة والوسائل الطبية المتقدمة والحلول المبتكرة.

ترويج

يشار إلى أن السلطة ستعمل من خلال المذكرة على الترويج لدليل دبي للاستثمار الصحي في مختلف الفعاليات والأنشطة الترويجية ذات الصلة التي ستنظمها، والذي يوثّق فرص الاستثمار في القطاع الصحي على مستوى الإمارة، ويحدد التخصصات التي تتيح المجال للمزيد من الاستثمارات.

والمواقع الأكثر طلباً للخدمات الطبية، إذ تحرص السلطة من خلال الشراكات والاتفاقيات التي توقعها مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى خلق سوق اقتصادية في الإمارة تتسم بتنوع وتعدد مجالات الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال وفق أعلى مستويات التنافسية. في حين، تواصل هيئة الصحة بدبي المضي بتحقيق أهدافها الرامية إلى تحقيق التنافسية والكفاءة التشغيلية والشفافية وضمان جودة الخدمات والمنتجات الصحية وفق السياسات المعتمدة وأعلى المعايير العالمية، وتعزيز ودعم الابتكار واستشراف المستقبل في كل مجالات القطاع الصحي.

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