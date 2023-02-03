إطلاق نظام تتبع الأدوية الوطني «تطمين» رسمياً

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت الجهات الصحية في الدولة متمثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي عن الإطلاق الرسمي لنظام تتبع الأدوية الوطني «تطمين» وهي المنصة الأولى من نوعها في المنطقة لتعقب وتتبع المنتجات الدوائية بهدف تحصين وتأمين سلاسل الإمداد والتوريد لمرافق الرعاية الصحية بالدولة.

جاء ذلك خلال مشاركة الجهات الصحية في منصة وطنية موحدة تحت شعار «صحة الإمارات» في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023 الذي انطلق في مركز دبي التجاري العالمي 30 يناير الماضي واختتم أمس وتقدم منصة «تطمين» خدمات التتبع الإلكتروني الحديثة للأدوية والمنتجات الطبية، كما تم تطوير المنصة بالشراكة مع عددٍ من الجهات الرائدة تكنولوجياً لتعزيز موثوقية سلاسل توريد المنتجات الدوائية.

تعزيز الرقابة

وتهدف المنصة إلى تعزيز الرقابة على كافة الأدوية المتداولة بالدولة، من خلال تطبيق نظام إلكتروني متكامل لربط كافة الجهات من الهيئات الاتحادية والمحلية والمصانع والموزعين والصيدليات والمستهلكين لرصد وتتبع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

والتي تتماشى مع الخطط الصحية الوطنية لبناء أنظمة عالية الجودة في الأمن الدوائي مستندة إلى المعايير الدولية، مما يرسخ مكانة دولة الإمارات كمبتكر عالمي معترف به في مجال سلامة التوريد.

التحول الرقمي

وأكد أحمد علي الدشتي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في الوزارة أن منصة «تطمين» تعد أحد أبرز المشاريع الصحية الوطنية التي عملت عليها الجهات الصحية في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة على صعيد جميع الخدمات التي تقدمها، تماشياً مع التوجهات الحكومية في ترسيخ الرقمنة ضمن المشاريع الحيوية لتعزيز جودة الخدمات وتسريعها.

مضيفاً أن منصة «تطمين» تشكل تحولاً مهماً في القطاع الصحي لارتباطها بأفضل التقنيات والتجهيزات فائقة المستوى ولشمولية فوائدها.

منصة رقمية

وأوضح علي العجمي، مدير إدارة الصحة الذكية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن منصة «تطمين» الرقمية تعكس الجهود الرائدة للجهات الصحية في ضمان أمان وموثوقية الأدوية المصنعة داخل الإمارات والمستوردة، وذلك تماشياً مع معايير التسلسل الرقمي «GS1» مما يعزز الشفافية والثقة بالأصناف الدوائية.

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