«أبوظبي للصحة العامة» و«طلبات الإمارات» يعززان الحياة الصحية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «طلبات الإمارات»، منصة توصيل الطعام والتجارة الإلكترونية السريعة الرائدة في الإمارات، توقيع مذكرة تفاهم مع مركز أبوظبي للصحة العامة، خلال حفل توقيع أقيم على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023. وتهدف الشراكة إلى التعاون في تعزيز العادات الغذائية الصحية في أبوظبي، بالاستفادة من البيانات والأبحاث.

وتدعم «طلبات»، بموجب هذه الشراكة، مركز أبوظبي للصحة العامة، في تحقيق رؤيته نحو مجتمع يتمتع بالصحة والسلامة، ووضع تصور شامل حول أنماط طلب الطعام للمركز بتحديد العادات والأخطاء السائدة.

وقال مطر سعيد النعيمي المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة: «ملتزمون بإنجاز مهمتنا الأساسية، وهي تحقيق سلامة وصحة أفراد مجتمع أبوظبي».

من جانبها، قالت تاتيانا رحال، المديرة العامة لدى «طلبات الإمارات»: «يسرنا التعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، والمشاركة في الجهود الرامية لزيادة الوعي بأهمية اعتماد عادات غذائية أكثر توازناً».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز