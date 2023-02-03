عوض الكتبي: دبي تتطلع لتقديم نموذج صحي عالمي من الطراز الأول

المصدر: دبي-البيان

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أكد عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن مدينة دبي وبحكم مكانتها المتقدمة عالمياً، وبوصفها المدينة الأسرع نمواً في العالم، لها استحقاقاتها ولها تطلعاتها في تقديم نموذج صحي عالمي من الطراز الأول.

وأضاف إنه في ضوء هذا الاستحقاق، تعمل الهيئة على فتح قنوات ممتدة مع مختلف المؤسسات الصحية والشركات الدولية الكبرى، وكل ما يمكن أن يكون فيه فرصة لشراكة استراتيجية حقيقية، تخدم أهداف هيئة الصحة بدبي، نحو تحقيق الرفاه الصحي للمجتمع.

جاء ذلك في مستهل اللقاءات المفتوحة المتواصلة التي بدأها الكتبي منذ اليوم الأول لمعرض ومؤتمر الصحة العربي 2023، والتي استمرت بشكل يومي، وسط مناقشات ومباحثات إيجابية وفعالة بين سعادته ومجموعة المسؤولين والمختصين في «صحة دبي»، وبين كبار المسؤولين في المؤسسات الصحية والشركات العالمية المتخصصة من مختلف بلاد العالم، من الذين حرصوا على استثمار فرصة تواجدهم في معرض الصحة العربي لبناء شراكات مع الهيئة.

ومن بين ما شهدته اللقاءات، لقاء الكتبي بوفد مصري ضم مجموعة من المسؤولين والمستشارين والمختصين في التحول الرقمي، والتطبيب عن بُعد، والسياحة الصحية، والبحوث والدراسات والتدريب والتعليم.

واستعرض الكتبي مستوى الطفرات المتلاحقة التي تشهدها مدينة دبي في أنظمة الرعاية الصحية، وتفوق دبي اللافت في عمليات التحول الرقمي، وإمكانياتها الفائقة في استخدام الحلول الذكية، والذكاء الاصطناعي في أنظمة الرعاية الصحية. كما استعرض أيضاً القدرات الهائلة التي تتميز بها دبي في قطاعها الصحي بشكل عام، والتي جعلتها وجهة مميزة للسياحة الصحية، ونقطة جذب قوية للاستثمارات ورؤوس الأموال لهذا القطاع الحيوي.

تعاون

من جانبه، أعرب الوفد المصري عن سعادته ببدء مناقشات للتعاون مع هيئة الصحة بدبي، وتطلعه لبناء شراكة مع الهيئة في المرحلة المقبلة.

في السياق ذاته، التقى الكتبي مجموعة من كبار مسؤولي المؤسسات الصحية والشركات العالمية العاملة في مجال الرعاية والتجهيزات الطبية والتعليم الطبي والاستشارات، حيث شهدت اللقاءات استعراض الأهداف الاستراتيجية التي تعمل هيئة الصحة بدبي على تحقيقها. وشملت قائمة اللقاءات مجموعة مميزة، منها:

الشركة الأسترالية العالمية للأجهزة الطبية (RRR )، وشركة (أبوت) المتخصصة في مجال المختبرات، وشركة (زيمر بيوميت) العاملة في مجال الأجهزة والتقنيات الطبية لتحسين جودة الحياة، وشركة (اندكس القابضة) المتخصصة في تنظيم المؤتمرات الطبية، وشركة (استانفورد) العاملة في مجال التدريب والرعاية الصحية.

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