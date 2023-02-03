«القافلة الوردية» تعلن مسار عياداتها للكشف المبكر عن سرطان الثدي

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت مسيرة فرسان القافلة الوردية، إحدى مبادرات «جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، عن المسار الطبي لعياداتها بهدف تقديم فحوص الكشف المبكر عن سرطان الثدي، التي يبلغ عددها 32 عيادة متنوعة ما بين الثابتة والمتنقلة وفحوص الماموجرام. وتستمر العيادات المتنقلة في تقديم فحوصاتها الطبية المجانية على مدار سبعة أيام خلال مسيرة فرسان القافلة الوردية في إمارات الدولة السبع، بهدف التوعية حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه، حيث تنطلق في 4 فبراير من الشارقة، قبل أن تُنهي رحلتها في أبوظبي بتاريخ 10 فبراير.

محطات العيادات

تنطلق العيادات المتنقلة في اليوم الأول (4 فبراير) من «شاطئ الحيرة» في الشارقة عند الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، ثم تتوجّه إلى «شاطئ الزوراء» بعجمان، في الساعة الرابعة عصراً ولغاية العاشرة ليلاً.

وفي اليوم الثاني (5 فبراير)، تصل العيادات المتنقلة إلى «القرية العالمية» في دبي عند الساعة الرابعة عصراً وتظل هناك حتى العاشرة ليلاً، قبل أن تعود في اليوم الثالث (6 فبراير) إلى مول «زيرو 6» في الشارقة من الساعة الثانية ظهراً ولغاية الثامنة ليلاً مساءً، ثمّ تتوجّه بعد ذلك إلى «كايت بيتش» بأم القيوين في يومها الرابع (7 فبراير)، من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى السادسة مساءً.

وستكون العيادات المتنقلة على موعد مع سكّان الفجيرة عندما تصل في اليوم الخامس (8 فبراير) إلى «كورنيش الفجيرة»، لتتوقّف هناك من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى السادسة مساءً.

بينما يشهد اليوم السادس (9 فبراير) توقّف العيادات المتنقلة عند «ميناء العرب» في رأس الخيمة، من الواحدة ظهراً ولغاية السابعة مساءً، وتُختتم الرحلة في «مدينة زايد الرياضية» بأبوظبي، حيث تتوقّف العيادات المتنقلة هناك من الساعة الخامسة مساءً وحتى انتهاء اليوم السابع والأخير (10 فبراير).

العيادات المصغّرة

أما العيادات الطبية المصغّرة، فتتوقف في يومها الأول عند «مستشفى ثومبي» في عجمان وكذلك «شاطئ الحيرة» في الشارقة من الساعة الثالثة عصراً وحتى التاسعة ليلاً، قبل التوجّه إلى «حديقة زعبيل» في دبي في يومها الثاني بين الساعة التاسعة صباحاً والعاشرة ليلاً، مع استراحة لمدة ساعة عند الثالثة مساءً.

وفي اليوم الثالث، تنتقل العيادات المصغّرة إلى أماكن إقامة موظفي «العربية للطيران»، من الساعة الواحدة ظهراً ولغاية السابعة مساءً، قبل أن تنطلق لاحقاً إلى «منتزه الشارقة الوطني» من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة ليلاً، بينما ستصل العيادات المصغّرة في اليوم الرابع إلى «كايت بيتش» بأم القيوين بين الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى السادسة مساءً، مروراً بـ«نادي سيدات الشارقة - فرع الحمرية» بين الرابعة عصراً والعاشرة ليلاً.

وتصل العيادات المصغّرة في اليوم الخامس إلى «واجهة كلباء المائية» في التاسعة صباحاً ولغاية الثالثة عصراً، ثم إلى «منتجع وسبا أوشينك خورفكان» بين الساعة الرابعة عصراً والعاشرة ليلاً.

ويشهد اليوم السادس توقّف العيادات المصغّرة في رأس الخيمة عند «مستشفى صقر»، من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، مروراً بـ«كورنيش القصيم» بين الرابعة عصراً والعاشرة ليلاً، وفي اليوم الأخير، تتوقّف عند «جامع الشيخ زايد الكبير» بين العاشرة صباحاً ولغاية الرابعة عصراً، ومن ثمّة عند «ياس مول» بأبوظبي، من الحادية عشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

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