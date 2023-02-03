شرطة دبي: التثقيف الإلكتروني ضرورة لتجنب الاحتيال

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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أكدت شرطة دبي أهمية التثقيف الالكتروني لكافة الأعمار والجنسيات لتجنب الاصطياد والاحتيال من قبل أفراد أو عصابات في ظل وجود قضايا احتيال متنوعة تمت بسبب قلة الخبرة أو عدم تفعيل عوامل الأمان على حسابات السوشيال ميديا، كما دعت إلى عدم الانسياق والانجرار خلف إعلانات البلوجرز الذين يقومون بالترويج لسلع أو أماكن أو خدمات دون تحرى الدقة لمجرد تحصيل الأموال.

وقال العقيد سعيد الهاجري، مدير إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي لـ«البيان»: إن شرطة دبي تدعو باستمرار أفراد المجتمع إلى الحصول على قدر كاف من الثقافة الالكترونية، كما تقوم بنشر العديد من الرسائل التوعوية بلغات عدة عبر منصاتها المختلفة بهدف منع وقوع ضحايا للاحتيال أو الاصطياد الالكتروني الذي أصبح يأخذ أشكالاً عدة.

بلاغات

وأفاد العقيد الهاجري إن أغلب بلاغات الاختراق التي يعقبها ابتزاز تقع بسبب عدم تفعيل عوامل الأمان على مواقع التواصل الاجتماعي منها ربط الحسابات برقم الهاتف أو الايميل وتفعيل الإشعارات التي تنبه قيام شخص ما بمحاولة فتح الحساب.

كذلك الانتباه إلى العناوين التي ترسل رسائل بضرورة إعادة تعيين كلمة السر أو إن إدارة حسابات بعض التطبيقات تدعو إلى تحديث البيانات وترسل رابطاً لتعبئة البيانات الجديدة ومنها كلمة السر إذ يحصل المخترق بكل بساطة على كافة معلومات الحسابات مستخدماً بريداً الكترونياً مشابهاً للبريد الالكتروني الرسمي للتطبيقات الشهيرة الموجود على هواتفنا.

وذكر العقيد الهاجري أنه تم تسجيل بلاغات من أفراد المجتمع على عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والمعروفين بالبلوجرز بسبب نشر دعايات أو معلومات مغلوطة لخدمات أو سلع أو منتجات بطريقة تسببت لهم بالضرر، مشيراً إلى أحد الوقائع في دولة مجاورة لبلوجرز قامت بنشر إعلانات لمنتج طبي تسبب في حروق لبعض المستخدمين.

وأكد إن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي لا يهمهم جودة الشيء المعلن عنه نهائياً في ظل رغبتهم الكبيرة في جني الأموال، وهو ما يشكل خطورة كبيرة تحتاج إلى مزيد من الوعي المجتمعي.

تحذير

وأشار العقيد الهاجري إلى لجوء الشركات إلى بعض الأشخاص أو الشركات لإدارة حساباتهم التجارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يتسبب في ضرر لهم بعد ترك الموظف أو الشركة لإدارة هذه الحسابات واحتفاظهم بكلمة السر وتغييرها دون إذنهم مما يضع الشركة في مأزق في استعادة هذه الحسابات وإعادة التواصل مع العملاء.

وأكد العقيد الهاجري إن الثقافة الالكترونية أصبحت ضرورة ملحة في ظل تنامي استخدام الانترنت في كافة مناحي الحياة، وذلك بهدف تقليل مضار هذا الاستخدام وتجنب الوقوع ضحية استهداف من قبل أي شخص.

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