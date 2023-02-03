طيران شرطة رأس الخيمة ينفذ 88 مهمة 2022

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

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نفذ قسم طيران شرطة رأس الخيمة 88 مهمة متنوعة في مختلف مناطق الإمارة خلال العام الماضي، بينها 20 مهمة بحث وإنقاذ وذلك تعزيزاً لدوره المجتمعي.

وأوضح العقيد ركن دكتور يوسف بن يعقوب الزعابي مدير إدارة المهام الخاصة في شرطة رأس الخيمة أن عدد المهام التي نفذها القسم خلال العام 2022 تزيد بعدد 10 مهام مقارنة بالعام 2021 الذي تم خلاله تنفيذ 78 مهمة مختلفة.

ولفت العقيد ركن دكتور يوسف الزعابي إلى أن قسم طيران شرطة رأس الخيمة يأخذ على عاتقه مسؤوليات متنوعة في المناطق الجبلية أو في مجاري الوديان الناجمة عن تساقط الأمطار وتبذل طواقمه كل جهد ممكن في سبيل الحفاظ على حياة وسلامة الجمهور.

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