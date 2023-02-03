عبد الله المري: شرطة دبي تدعم أصحاب الطموحات العالية

المصدر: دبي ـ البيان

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تسلم معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء أحمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، 3 شهادات دراسات عليا أعدها موظفون في شرطة دبي، تضمنت أبحاثاً متقدمة في مجال القانون وإدارة الأزمات.

وأثنى معالي الفريق المري، على الأطروحات المقدمة، مؤكداً أن شرطة دبي بيئة حاضنة وداعمة للموظفين أصحاب الطموحات العالية، والذين يسخرون معارفهم وعلومهم من أجل دعم منظومة العمل الأمني والشرطي، والذي بدوره ينعكس على تعزيز الأمن والأمان في المجتمع وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.

امتياز

واستمع معالي الفريق المري، من الرائد الدكتور أحمد سهيل علي السماحي، من إدارة الرقابة الجنائية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إلى شرح حول أطروحة الدكتوراه التي أعدها من جامعة محمد الخامس بالمملكة المغربية، وحصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وحملت عنوان «الحماية القانونية للمستهلك من الإعلانات التجارية الخادعة».

وناقشت الأطروحة دور التشريعات في تنظيم مواجهة هذا النوع من الإعلانات التجارية للحد منها، وذلك وعياً منها حول مدى خطورتها وتأثيرها على الاقتصاد المحلي والدولي، حيث تناولت الأطروحة تجربتين مختلفتين في مواجهة الكذب والإعلانات التجارية، أحدهما النظام الإماراتي وتنظيمه القانوني لهذا الجانب، والثاني النظام المغربي وتنظيمه لهذا الجانب.

أدلة

واستمع معالي الفريق المري من النقيب الدكتور سعود عبدالقادر الشاعر، من مجلس القضاء الشرطي، حول أطروحة الدكتوراه الخاصة به والصادرة عن جامعة عجمان، والتي تناولت «التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية في التشريع الإماراتي» وتضمنت استعراض مفهوم الجريمة الإلكترونية والمعوقات التي تحول دون اكتشفاها.

بالإضافة إلى بيان أهم الأساليب الخاصة بالتحقيق فيها وسبل التغلب عليها، وتوضيح الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الأدلة الإلكترونية في مسرح الجريمة.

واطلع معاليه من الوكيل محمد أحمد خدادات شمل، من إدارة أمن المواصلات، على ملخص رسالته الماجستير الصادرة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وحملت عنوان «دور تطبيق الرشاقة المؤسسية في إدارة أزمة كورونا في حكومة دبي بالتطبيق على القيادة العامة لشرطة دبي» وناقشت ملامح الرشاقة المؤسسية في حكومة دبي، واستراتيجيات حكومة دبي في إدارتها للأزمة.

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