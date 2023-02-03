وفد من شرطة أبوظبي يزور «محمد بن راشد للابتكار» ومركز دبي للشباب

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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زار وفد من لجنة الأدباء والقراءة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي والمسرعات الحكومية ومركز دبي للشباب، ضمن مبادرة «الرحلات المؤسسية» التي تهدف إلى خلق منصة مستدامة وتفاعلية لتبادل العلم والمعرفة في المجالات ذات التوجهات المعاصرة.

ترأس الوفد العميد الدكتور حمود سعيد العفاري رئيس فريق الابتكار واستشراف المستقبل في قطاع أمن المجتمع والمقدم ناصر عبدالله الساعدي رئيس لجنة الأدباء والقراءة بشرطة أبوظبي، وشملت الزيارة المسرعات الحكومية في مجال القراءة والمعرفة ومحطات الابتكار، وذلك ضمن شهر الابتكار 2023.

كما زار الوفد مركز دبي للشباب وتعرف على مبادراته ومشاريعه المتنوعة في مجال القراءة ونشر المعرفة.

وكان في استقبال الوفد عبير تهلك مدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وبسمة الحبسي مدير مشاريع في المؤسسة الاتحادية للشباب، والدكتورة راضية الهاشمي مدير المسرعات الحكومية.

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