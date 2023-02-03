قمة «مستقبل الصحة» تناقش دور الميتافيرس والذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - وام

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استضاف متحف المستقبل بدبي، أمس، قمة «مستقبل الصحة» تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس جمعية الأمراض الوراثية، وذلك بالشراكة مع جمعية الإمارات للأمراض الجينية ومركز الشيخ زايد للأبحاث الجينية.

تطور

وجاءت القمة بالتزامن مع اليوم الختامي لمعرض الصحة العربي «أراب هيلث 2023»، حيث ناقش المتحدثون مستقبل الرعاية الصحية في عصر الميتافيرس، ودور طبيب المستقبل في ضمان رفع العمر الصحي للأفراد، مؤكدين أن «مستقبل الصحة» محاولة أخرى لبناء عالم أفضل، وتسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتأثيره على تطور صناعة الرعاية الصحية. وقالت الدكتورة مريم مطر رئيسة جمعية الإمارات للأمراض الجينية: «إن قمة مستقبل الصحة تهدف لمناقشة الموضوعات التي تخص مستقبل الصحة، من خلال توفير الرعاية الصحية السليمة للمرضي في الدولة، وتوفير كافة المعطيات وأساليب الرعاية السليمة لهم»، لافتة إلى نهج دولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجيتها نحو التحول الرقمي والاعتماد على علوم الذكاء الاصطناعي، وأيضاً بالتزامن مع مبادرة «الإمارات تبتكر» والتركيز على الابتكار في قطاع الصحة. وأضافت مطر: «إن إمارة دبي تتمتع بموقع فريد لاستضافة هذه القمة وقيادة خارطة الطريق لتحقيق إمكانات الذكاء الاصطناعي والاستخدام الأمثل للميتافيرس لتحسين الرعاية الصحية».

شارك بالقمة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعددٍ من الملهمين من المديرين التنفيذيين لكبري الشركات العالمية في مجال الرعاية الصحية، من بينهم الجراح الذي أجرى أول جراحة للواقع المعزز للعمود الفقري في العالم، والبروفيسور تيموثي إف ويثام أستاذ جراحة الأعصاب وجراحة العظام في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، والعالم دانيال كرافت مؤسس ورئيس NextMed Health، وبدر القبيسي المدير التنفيذي بالإنابة لمدينة الشيخ خليفة الطبية، وفرانشيسكو ريديفو مدير أول للأعمال G42 للرعاية الصحية، وشاكر زينل رئيس إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بنك الإمارات للتنمية، وممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي. ووفقاً لتقرير بعنوان دور «الميتافيرس» في الرعاية الصحية، من المتوقع أن ينمو سوق الرعاية الصحية بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 48.3 % حتى عام 2030، مع توقع أن تتجاوز قيمة الصناعة 5.37 مليارات دولار، كما تم تكريم عدد من المديرين التنفيذيين في قطاع الرعاية الصحية والمختصين في الدواء العلاجي للطب التجديدي.

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