منصة «صحة الإمارات» تختتم مشاركتها الناجحة في معرض الصحة العربي

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت كل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة-أبوظبي وهيئة الصحة بدبي مشاركتها بنجاح في النسخة الـ48 من معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023، تحت شعار «صحة الإمارات»، الذي انعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 30 يناير الماضي إلى 2 فبراير الجاري، حيث استعرضت الجهات الثلاث ضمن منصة وطنية موحدة حزمة متنوعة من الخدمات الصحية المبتكرة وأحدث مبادراتهم الصحية الذكية التي يحرصون من خلالها على تعزيز تنافسية القطاع الصحي وفعاليته، بما يعكس التكامل بينها والعمل بروح الفريق الوطني الواحد.

وشهدت المنصة الوطنية في الحدث الطبي الأهم على مستوى المنطقة والعالم إقبالاً من الزوار والمهتمين والمسؤولين وكبار الشخصيات، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب مع الجهات الحكومية والشركات الخاصة الإقليمية والعالمية المتخصصة، حيث اطلع رواد المنصة على مشاريع ومبادرات تحاكي مستقبل الرعاية الصحية، وتتماشى مع وثيقة مبادئ الخمسين، وتركز في معظمها على الرعاية الصحية الوقائية والخدمات الرقمية المبتكرة ومفاهيم الاستدامة لتعزيز جودة الحياة الصحية على مستوى الدولة.

جودة

وتم الإعلان عن مشروع الربط الإلكتروني بين الملف الوطني الصحي الوطني الموحّد «رعايتي»، ومنصة «ملفي» التابعة لدائرة الصحة-أبوظبي، ومنصة «نابض» التابعة لهيئة الصحة بدبي، حيث يستهدف هذا الربط توحيد البيانات الصحية للمرضى في منصة وطنية واحدة لتعزيز جودة الخدمات الطبية والوصول إلى منظومة صحية متكاملة تتماشى مع المعايير الدولية.

وعرضت الجهات الصحية في الدولة، متمثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة-أبوظبي وهيئة الصحة بدبي، على منصتها الوطنية الموحدة في المعرض، مستجدات البرنامـج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة».

كما أعلنت الجهات الصحية في الدولة ضمن منصتها الوطنية خلال المعرض عن الإطلاق الرسمي لنظام تتبع الأدوية الوطني «تطمين».

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