أبرز مهن يحلم بها سكان الإمارات والعالم

المصدر: دبي - البيان

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كشفت ريميتلي، أن الشعر هو المهنة المفضلة لسكان دولة الإمارات فيما يشهد العالم تغيراً ملحوظاً في مفهوم الوظيفة الثابتة مدى الحياة في السنوات الأخيرة، حيث تتجه الأجيال الجديدة بشكل أكبر إلى التغيير المهني والابتعاد عن الاستقرار في وظيفة ثابتة لا تحبها.

وفي هذا الإطار، أجرت ريميتلي دراسة للبيانات العالمية لتحديد الوظائف الأكثر شعبية بين سكان الدول، حيث قامت بتحليل حجم البحث السنوي عن العبارات المرتبطة عادة بالبحث عن مهنة جديدة، مثل كيف أصبح شاعراً، حيث تصدرت المهن الأكثر بحثاً فئتها المخصصة في كل دولة وجاء تصدّر الشعر لترتيب المهن المفضلة في دولة الإمارات لارتباطه بالمشاعر ومكانته في تاريخ المنطقة، حيث ظل لفترة طويلة جزءاً من الثقافة العربية.

وشهد الترتيب تصدر عدد من المهن التي ظهرت حديثاً، ليحتل صانع المحتوى على يوتيوب وشخصية مشهورة على مواقع التواصل، المهنتين اللتين ظهرتا في العقد الماضي فقط، المركزين الثالث والرابع، متقدمتين على مهنة لاعب كرة القدم محترف في المركز الخامس وممثل كوميدي في المركز السادس، مما يسلط الضوء على شعبية كرة القدم والمواهب الكوميدية في المنطقة.

وتضمنت أبرز 10 مهن يحلم بها سكان دولة الإمارات: شاعر، عالم، صانع محتوى على يوتيوب، شخصية مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ممثل كوميدي، مدرب كرة قدم، لاعب كرة قدم، لاعب رياضي، مصمم رسومات، مبرمج.

وشملت الدراسة التي أجرتها ريميتلي بحثاً حول أكثر الوظائف المرغوبة في بقية دول العالم، لتأتي مهنة الطيار في المرتبة الأولى على مستوى العالم، بعد أن تصدرت قوائم المهن المرغوبة في 25 دولة. ولم يكن تصنيف مهنة الطيار بهذه المرتبة مفاجئاً في أماكن كثيرة، بدءاً من المملكة المتحدة وصولاً إلى الولايات المتحدة وقبرص والجبل الأسود، حيث تشتهر برواتبها المرتفعة وآفاق العمل الرائعة وفرص السفر الكثيرة. ويبدو جلياً أن هذه المهنة تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، حيث تم تسجيل ما يقرب من مليون عملية بحث على محرك جوجل سنوياً حول كيفية أن يصبح الشخص طياراً.

صانع المحتوى

وجاءت المهن الأخرى التي يفضلها سكان دولة الإمارات أيضاً ضمن القائمة العالمية للمهن المفضلة، وهي صانع محتوى على يوتيوب وشخصية مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي ومبرمج. وتشهد مهنة البرمجة إقبالاً كبيراً من الباحثين عن عمل في جميع أنحاء العالم، حيث يرون أنها ستلعب دوراً كبيراً في المستقبل، كما أنها تحظى باهتمام من جميع الشركات وتوفر فرصاً لتأسيس عمل خاص.

وفيما يتعلق بأبرز 10 مهن يحلم بها سكان العالم، فقد تصدرت مهنة الطيار القائمة يليها على التوالي، كاتب، راقص، صانع محتوى على يوتيوب، رائد أعمال، ممثل، شخصية مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مبرمج، مغنٍ، أستاذ.

وتم تجميع النتائج كاملة في خريطة سهلة الاستكشاف، مع تحديد الوظيفة التي تعد المهنة الحلم في كل دولة.

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