الإمارات غداً.. طقس غائم جزئياً ورطب ليلاً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والجزر، رطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً بعد الظهر معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار غرباً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 ك/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط يضطرب تدريجياً بعد الظهر خاصة غرباً، ويحدث المد الثاني عند الساعة 02:15، والجزر الأول عند الساعة 19:04 والجزر الثاني عند الساعة 05:51.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:40 والمد الثاني عند الساعة 21:54 والجزر الأول عند الساعة 14:50 والجزرالثاني عند الساعة 03:43.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 50 85 17 27

دبي 45 80 18 26

الشارقة 35 85 17 27

عجمان 40 85 19 27

أم القيوين 60 90 16 26

رأس الخيمة 50 90 17 27

الفجيرة 45 90 18 24

العـين 45 90 15 26

ليوا 40 80 17 26

الرويس 55 80 16 27

السلع 40 85 17 27

دلـمـا 50 75 16 25

طنب الكبرى 60 85 20 24

طنب الصغرى 60 85 20 24

أبو موسى 50 90 21 25 :

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