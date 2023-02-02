حاكم رأس الخيمة وولي عهده يؤديان صلاة الجنازة على جثمان محمد سعيد الملا

المصدر: وام

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أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مسجد مقبرة القوز، عصر اليوم، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له محمد سعيد الملا، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسمو ولي عهد رأس الخيمة، عن خالص تعازيهما لذوي الفقيد، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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