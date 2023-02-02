مكتوم بن محمد: محمد سعيد الملا كان مثالاً للوطنية والإخلاص

المصدر: البيان

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نعى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، محمد سعيد الملا، الوزير الأسبق، ورجل الأعمال البارز، الذي توفي اليوم الخميس، مؤكداً سموه أن الراحل كان مثالاً للوطنية والإخلاص، وقدّم إسهامات كبيرة في العمل الحكومي.

وقال سموه على حسابه في تويتر، "فقدت الإمارات ودبي اليوم محمد سعيد الملا، الذي كان مثالاً للوطنية والإخلاص. قدّم إسهامات كبيرة في العمل الحكومي، وحقق إنجازات عديدة في المجال الاقتصادي وقطاع الأعمال. نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته".

وشغل محمد سعيد الملا منصب وزير دولة سابق، ويعد من بين رجالات الإمارات الأوائل الذين عاصروا تحولات مدينة دبي، وكان شاهداً على تطوراتها الباعثة للدهشة إبان تحولها لمركز جذب ومقصداً يجذب أنظار وأفئدة العالم. ناهيك عن دعمه خلال حياته لكثيرين من الشباب خلال مسيرتهم بمجال المال والأعمال، وذلك من منطلق خدمة وحب الوطن.

ولد الراحل في مدينة دبي، وقد كان أول رئيس لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وله دور بارز في تأسيس أول مصرف وطني بالمشاركة مع عدد من تجار دبي البارزين، فضلاً عن شغله منصب وزير المواصلات.

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