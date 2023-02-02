"بيئة أبوظبي" تراقب انبعاثات المركبات عن بعد

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأت هيئة البيئة - أبوظبي في قياس انبعاثات المركبات عن بُعد على طرق أبوظبي باستخدام أحدث التقنيات المبتكرة، والتي تُستخدم لأول مرة في المنطقة، بالشراكة مع شركة إيرث إنتليجنس للاستشارات البيئية "4EI"، و شركة هيجر لتقنيات البيئة والغلاف الجوي "هيت" HEAT”" ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية.

وستقوم الهيئة باستخدام تكنولوجيا متطورة لقياس الانبعاثات الناتجة عن عوادم المركبات، والتي طورتها شركة هيجر لتقنيات البيئة والغلاف الجوي "HEAT"، والحاصلة على براءة اختراع من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وتقنية كشف الانبعاثات والإبلاغ عنها "EDAR" التي تقيس الانبعاثات على الطرقات باستخدام أجهزة الكشف الآنية القائمة على الليزر.

وأشارت الهيئة في تصريح خاص أنه سيتم قياس الانبعاثات من المركبات لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك في ستة مواقع مختلفة في إمارة أبوظبي (5 في مدينة أبوظبي وواحد في مدينة العين)، كما سيتم الإعلان الرسمي عن نتائج القياس في سبتمبر المقبل.

وسيشمل القياس رصد انبعاثات 100 ألف سيارة في إمارة أبوظبي، ومن خلال هذه التقنية، ستكون الهيئة قادرة على قياس الانبعاثات المنبعثة من عوادم المركبات المتحركة بدقة وفي الوقت الفعلي. هذا إضافة إلى تحديد رقم لوحة ترخيص السيارة، والذي يستخدم فقط للحصول على المعلومات الفنية للمركبة، مثل العلامة التجارية والطراز ونوع الوقود ومعيار الانبعاث ووزن السيارة، ولن يتم استخدام أي بيانات شخصية في هذه الدراسة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز