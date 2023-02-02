محمد بن راشد: محمد الملا ساهم مع جيله في بناء دولة الاتحاد

المصدر: البيان

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نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، محمد سعيد الملا، الوزير الأسبق، ورجل الأعمال البارز، الذي توفي اليوم الخميس، مؤكداً سموه أن الفقيد ساهم مع جيله في بناء دولة الاتحاد وخدم أبناء وطنه في جميع مناصبه.

وقال سموه في حسابه على تويتر "حط اليوم الأخ محمد سعيد الملا رحاله عند ربه.. رحمه الله رحمةً واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله الصبر والسلوان .. ساهم محمد الملا مع جيله في بناء دولة الاتحاد.. وخدم أبناء وطنه في جميع مناصبه .. ووضع بصمته في مسيرة بلده الاقتصادية .. له منا الدعاء، ومن ربه الرحمة والمغفرة".

وشغل محمد سعيد الملا منصب وزير دولة سابق، ويعد من بين رجالات الإمارات الأوائل الذين عاصروا تحولات مدينة دبي، وكان شاهداً على تطوراتها الباعثة للدهشة إبان تحولها لمركز جذب ومقصداً يجذب أنظار وأفئدة العالم. ناهيك عن دعمه خلال حياته لكثيرين من الشباب خلال مسيرتهم بمجال المال والأعمال، وذلك من منطلق خدمة وحب الوطن.

ولد الراحل في مدينة دبي، وقد كان أول رئيس لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وله دور بارز في تأسيس أول مصرف وطني بالمشاركة مع عدد من تجار دبي البازين، فضلاً عن شغله منصب وزير المواصلات.

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