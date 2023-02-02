عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً أمين عام مجلس التعاون الخليجي

المصدر: وام

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هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.. معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة بدء توليه مهام عمله أمينا عاما للمجلس.

وأعرب سموه - خلال اتصال هاتفي - عن تمنياته لمعاليه التوفيق والنجاح في مهام عمله بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ويلبي تطلعات شعوب دول المجلس إلى التنمية والازدهار والرخاء.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

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