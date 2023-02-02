33 وقفاً تضم 350 وحدة سكنية وتجارية لـ«دار البر»

المصدر: دبي- رامي عايش

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دشنت جمعية دار البر، أمس، أكبر مشاريعها الوقفية في عجمان، وهو عبارة عن بناية سكنية تجارية، بتكاليف إجمالية بلغت 47 مليون درهم، لتنضم إلى سلسلة المشاريع الوقفية العائدة إلى الجمعية، في مختلف مناطق الدولة.

ومع إنجاز هذا الوقف، يرتفع العدد الإجمالي للمشاريع الوقفية لدار البر إلى 33 وقفاً بمجموع وحدات سكنية وتجارية قدره 350 وحدة، تسهم سنوياً بثمانية ملايين درهم من دخل الجمعية.

وعلى هامش افتتاح المبنى الجديد، كشف الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للجمعية لـ«البيان»، عن خطة لإنشاء وقفين آخرين هذا العام، عبارة عن مبنيين سكنيين الأول سيكون في الشارقة والثاني في عجمان، مؤكداً الحرص على ترجمة توجيهات مجلس الإدارة باعتماد المشاريع المستدامة التي تدر دخلاً يستفاد منه في دعم المشاريع الخيرية من جهة، والمساهمة في توفير المصاريف التشغيلية والإدارية للجمعية من جهة ثانية.

وقال: «أي وقف عقاري يدر دخلاً جيداً، لن نتردد في اعتماده، لان المشاريع الوقفية لها فوائد كثيرة منها تحريك الأموال الموجودة لدى الجمعية من مدخراتها، وكذا استدامة العمل الخيري واستمرارية العمل في هذا القطاع وتطوير أدواته، وبشأن وقف عجمان الجديد، فإن المتبرع بقطعة الأرض طلب من إدارة الجمعية تخصيص 50% من عائداته إلى الأيتام، وهو ما تم تنفيذه بالفعل بل وتخصيص أكثر من هذه النسبة».

وأوضح أن جمعية دار البر تكفلت بعطاء الخيرين قرابة 42 ألف يتيم في الداخل والخارج،«وجميعهم يحظون برعاية دائمة لتوفير احتياجاتهم المختلفة» والجمعية تركز هذا العام على المشاريع الوقفية لدعم مشاريع خيرية استراتيجية محددة وهي التعليم، والأيتام، وصيانة المساجد، وطباعة المصاحف وصيانة الآبار حول العالم.

وأضاف: «تتكون البناية من 14 طابقاً تضم 100 شقة و4 محال تجارية، فيما تتنوع الشقق بين 3 غرف وصالة، غرفتين وصالة، غرفة واحدة وصالة، ويعتبر هذا الوقف الثالثَ في إمارة عجمان، حيث سبقه اثنان، الأول كان قبل خمس سنوات في منطقة الراشدية».

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