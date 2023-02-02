الكشف عن «غياث» لإدارة الطوارئ والأزمات

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن مشروع «غياث» لإدارة الطوارئ والأزمات وضمان استمرارية الأعمال خلال مشاركتها بمعرض ومؤتمر الصحة العربي 2023، المقام حالياً بمركز دبي التجاري العالمي.

حضر الإعلان عن المشروع، الذي يأتي ضمن حزمة من مشاريع المؤسسة المبتكرة، الدكتور محمد سليم العلماء رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتور يوسف محمد السركال مدير عام المؤسسة، والدكتورة وداد الميدور مديرة مركز عمليات الطوارئ، وعدد من مسؤولي وموظفي المؤسسة.

منصة

ويعتبر «غياث» نظاماً رقمياً ذكياً ومنصة مركزية تضم بيانات الموارد الصحية في المؤسسة، تستهدف مراقبة العمليات الحيوية في المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة والتنبؤ بالمخاطر بما يضمن الاستجابة بفاعلية وحرفية عالية وتعزيز الاستباقية والمرونة في إدارة العمليات واستدامتها، إضافة إلى دعم جهود التكامل والتوافق بين الشركاء الاستراتيجيين.

وتم ربط النظام خلال المرحلة الأولى مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمركز الوطني للأرصاد الجوية والإسعاف الوطني ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، إذ يتم حالياً استقبال الإشعارات من هذه الجهات، كل وفق نطاق اختصاصه.

ومن المزمع ربط النظام مع جميع الجهات الصحية في دبي وأبوظبي، وربطه مستقبلاً مع وزارة الداخلية، حيث ستشهد المرحلة الثانية من نظام «غياث» دعمه بالذكاء الاصطناعي من حيث التنبؤ بحدوث المخاطر والاستجابة بفعالية والخروج من الأزمات بتعافٍ.

مشاريع

وأكد الدكتور محمد العلماء أن الإعلان عن مشروع «غياث» يأتي في إطار سلسلة المشاريع التي أعلنت عنها وأطلقتها المؤسسة خلال «معرض الصحة العربي 2023»، وذلك ضمن مسيرتها الريادية الهادفة إلى تطوير منظومة عمل قطاع الرعاية الصحية وتعزيز جاهزيته واستعداداته للتحديات المستقبلية بكفاءة لتحقيق الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بتعزيز جودة الحياة والوصول إلى مستقبل صحي مستدام، بما يواكب رؤى وطموحات القيادة الرشيدة التي تولي القطاع الصحي أهمية بالغة.

وقال الدكتور يوسف محمد السركال: إن مشروع «غياث» يعتبر أحد المشاريع الرائدة التي تجسد رؤية القيادة الرشيدة وطموحاتها، وتسهم في تعزيز قطاع الرعاية الصحية المستقبلية وتمكينه من إنشاء حقبة جديدة تتضمن تحقيق استراتيجية الإمارات لجودة الحياة ورؤية «نحن الإمارات 2031» وصولاً إلى استراتيجية الإمارات 2071، التي سترسخ استدامة قطاع الرعاية الصحية.

تفاهم

من جهة أخرى، أبرمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مذكرة تفاهم مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، بهدف تعزيز مجالات التعاون وتبادل المعرفة التي تتوافق مع الأهداف والاستراتيجيات المشتركة بين الطرفين، لتطوير مهارات وقدرات الكوادر البشرية، وتعزيز رأس المال البشري، علاوة على دعم الجهود المشتركة في مجالات البحث العلمي والابتكار.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات المعرض، حيث شهد توقيع المذكرة الدكتور محمد سليم العلماء رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووقع المذكرة كل من الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، بحضور عدد من المسؤولين لدى الجانبين.

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