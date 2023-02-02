7 أضعاف نمو الرعاية الصحية في «جافزا» خلال 4 سنوات

المصدر: دبي - سيد صالح

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حقق قطاع الرعاية الصحية في المنطقة الحرة لجبل علي، نمواً بلغ نحو سبعة أضعاف في قيمة أعماله التجارية من حيث الصادرات، خلال السنوات الأربع الماضية، بحسب ما اعلنته المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» بالتزامن مع استضافة دبي لمعرض «الصحة العربي 2023».

وأسهمت شركات الرعاية الصحية العاملة في جافزا عام 2021 بنحو نصف حجم التجارة الإجمالية لدبي في مجال منتجات الرعاية الصحية والدوائية.

وخلال العام نفسه، تم استيراد ما قيمته 3.8 مليارات درهم من المنتجات الدوائية وأجهزة الرعاية الصحية، ليسجل القطاع نمواً سنوياً بنسبة 15% مقارنة بالعام 2020.

وشهد القطاع الحيوي في الدولة نمواً كبيراً خلال العقد الماضي، مع تزايد فرص الأعمال والنمو المحتمل في السوق المحلي كما ارتفعت مساهمة دولة الإمارات من إجمالي الأعمال التجارية لقطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2021 لتسجل 54%.

وتضم قائمة الدول العشر الأولى الموردة للمنتجات الطبية كلاً من فرنسا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وسويسرا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، والهند، والصين، واليابان، حيث أسهمت تلك البلدان بنحو 78% من إجمالي واردات شركات الرعاية الصحية العاملة في جافزا.

وتقوم (جافزا) بدور محوري في هذا المجال بدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث تمتاز بسهولة الوصول إلى ميناء متعدد الأغراض، ومرافق لوجستية متخصصة عالية القدرة على مناولة المواد الطبية الحساسة، وفق إرشادات السلامة الأشد صرامة على مستوى العالم، كما أن «دي بي ورلد» دخلت عام 2021 في شراكة استراتيجية مع اليونيسف لتسريع توزيع اللقاحات عبر المرافق التابعة لـ «جافزا» بهدف تحسين سرعة وصولها إلى البلدان الأكثر تعرضاً للضغوط بسبب الجائحة.

412 شركة

وتضم جافزا حالياً نحو 412 شركة رائدة متخصصة في الخدمات الطبية والصناعات الدوائية من 60 دولة، وتشكل مجتمعة وجهة موحّدة لتجمّع شركات الرعاية الصحية في المنطقة الحرة لجبل علي، ما يساعد على زيادة تنافسية القطاع.

وتدعم شركة «إمبريال لوجستيكس» التابعة لـمجموعة «دي بي ورلد»، والتي تتولى إدارة مركز متخصص للحلول الطبية في جافزا، المتعاملين في توزيع المنتجات الطبية والدوائية عالية الجودة بكفاءة كبيرة.

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