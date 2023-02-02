خبراء الرعاية الصحية يناقشون العلاجات المحتملة لفيروس نقص المناعة البشرية

المصدر: دبي - وام

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واصل معرض الصحة العربي 2023 «أراب هيلث»، فعالياته لليوم الثالث علي التوالي بمركز دبي التجاري العالمي، وناقش خبراء الرعاية الصحية علاجات جديدة واعدة، وعلاجات محتملة لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، بما في ذلك الأجسام المضادة المحايدة على نطاق واسع، والعلاج المناعي والعلاج الجيني.

وأتيحت الفرصة للزوار في معرض الصحة العربي، لاكتشاف آخر التطورات الجديدة في عملية الاقتراب من فهم كيفية علاج فيروس نقص المناعة البشرية على المدى الطويل، على أمل العثور على علاج فعال في نهاية المطاف، وأوضح الخبراء أن جائحة فيروس نقص المناعة البشرية، ما زالت تمثل مشكلة عالمية كبرى، مع وجود 38.4 مليون شخص مصاب، و1.5 مليون إصابة جديدة في عام 2021.

وأبدى البروفيسور شارون لوين مدير معهد دوهرتي، ورئيس الجمعية الدولية للإيدز، تفاؤله على الرغم من أن علاج فيروس نقص المناعة البشرية نادر للغاية، إلا أن الاستراتيجيات الحالية، تحرز تقدماً في تحقيق علاج فيروس نقص المناعة البشرية، عكس وقت الاستجابة والعلاج المناعي والعلاج الجيني.

رؤى

وناقشت ورش العمل أيضاً، رؤى حول قوة الطب الدقيق لبرامج الجينوم السكاني، ومستقبل الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة، وكيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في حماية الأطباء من الأخطاء الدوائية.

من جهته، قال جعفر بن جعفر مدير إدارة الممتلكات وعمليات المبيعات وإدارة الأصول لدى سلطة مدينة دبي الطبية، إن مدينة دبي الطبية، تحتفل خلال معرض ومؤتمر الصحة العربي، بعشرين عاماً من النجاح في دعم نمو الأعمال، ونمو الشركاء إلى أكثر من 450 شريكاً تجارياً، بما في ذلك أكثر من 95 مقراً إقليمياً، وتأتي مشاركة المدينة في الفعالية الأبرز في القطاع الطبي، في توقيتٍ مثالي، بعد اختتامها العام الماضي، بتسجيل نموٍ بنسبة 12.5 % في عدد شركاء الأعمال لديها.

وأضاف: مدينة دبي الطبية تواصل العمل على تعزيز قدرة المنطقة الحرة على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع رؤية نحن الإمارات 2031، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات، ضمن أفضل عشر وجهات للرعاية الصحية في العالم.

وكشف عدد من المبادرات والخدمات الجديدة، ومنها منصة C37: ومشروع دبي الطبية إكس، وتوسعة مدينة دبي الطبية- المرحلة الثانية، علاوة على إبرام اتفاقيات هامة مع منصة كلايم، ومذكرة تفاهم مع مستشفى مورفيلدز للعيون.

حضور

ولفت أكسيل بارو، مفوض التجارة والاستثمار الفرنسي، والمدير العام لوكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط، إلى أن دورة هذا العام، تشهد حضوراً فرنسياً قوياً، من خلال مشاركة 88 شركة فرنسية، تشارك تحت مظلة مبادرة الرعاية الصحية الفرنسية «فرانش هيلثكير»، بالشراكة مع جمعية الرعاية الصحية الفرنسية، التي تجمع أهم اللاعبين الفرنسيين في مجال الرعاية الصحية الراغبين في الترويج المشترك لأنشطتهم على المستوى الدولي، بهدف تقديم الشركات الفرنسية حلولها الذكية المصممة لمواجهة التحديات الصحية الحالية، تماشياً مع شعار المعرض «الابتكار والاستدامة في مجال الرعاية الصحية».

ولفت «المفوض التجاري الفرنسي»، إلى أن الشركات الفرنسية الموجودة في الإمارات، تسعى إلى شراكات جديدة مع المتخصصين المحليين في مجال الرعاية الصحية، من أجل تسهيل الوصول إلى الرعاية، وتحسين النظام الصحي، وتوفير التقنيات والخدمات الجديدة للمرضى.

بدوره، قال روس ويليامز مدير معرض الصحة العربي لدى شركة انفورما ماركيتس، أن المعرض يلعب دوراً محورياً في الجمع بين مجموعة من أصحاب الرؤى العالمية، الذين يصنعون تطورات قيمة في صناعة الرعاية الصحية، ويقدمون أحدث الرؤى والاكتشافات والتنبؤات المستقبلية، مع الابتكار الذي يلغي حدود الرعاية الصحية التقليدية، والتقنيات الناشئة التي تسرع وتيرة التحول.

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