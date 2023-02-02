توثيق الشراكة بين «صحة دبي» و«وطني الإمارات»

المصدر: دبي – البيان

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وقعت هيئة الصحة بدبي مذكرة تفاهم، تستهدف تعزيز دور الطرفين في كل ما يرتبط بالفعاليات والأنشطة والمناسبات، التي من شأنها دعم الهوية الوطنية والحس الوطني ومشاعر الولاء والانتماء واحترام القانون والتفاني وحب الوطن والتطوع والمسؤولية المجتمعية في أوساط المجتمع، ولاسيما لدى موظفي الهيئة والمؤسسة. وقع المذكرة عن الهيئة عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي.

وعن المؤسسة ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، وذلك على جانب مشاركة الهيئة في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023 في دبي، وبحضور عدد من مسؤولي الطرفين.

وقال عوض الكتبي: إن مذكرة التفاهم مع مؤسسة وطني الإمارات، لها طابع خاص واهتمام بالغ لدى هيئة الصحة بدبي، حيث إنها تمس الدور المجتمعي الذي تقوم به الهيئة على صعيد ترسيخ مفاهيم المواطنة وتعزيز مجموعة القيم والمبادئ التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.

وأكد ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات أهمية الشراكة والتعاون مع هيئة الصحة بدبي لكونها خطوة مهمة في تطوير مهارات الكوادر الوطنية، وتعزيز روح العمل المخلص وتقديم الخبرات العلمية والعملية، خصوصاً في إبراز الجانب الوطني. وقال ضرار بالهول: نتطلع إلى العمل لتحقيق إنجازات وطنية إيجابية لها أثرها الكبير.

استثمار

وكشفت هيئة الصحة بدبي عن فرص الاستثمار المتاحة في القطاع الصحي في إمارة دبي. وأكدت في دليل الاستثمار المطور - الذي عرضته في منصتها بـ «معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023» المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي - أن دبي مليئة بالفرص الواعدة في المجال الصحي وأن هذه الفرص مصحوبة بحزمة من التسهيلات المحفزة للمستثمرين والمؤسسات الصحية العالمية الراغبة للعمل في دبي. وأظهر الدليل حاجة إمارة دبي إلى المزيد من الخدمات الطبية في تخصصات العلاج الطبيعي والتأهيل الرعاية الطبية طويلة الأمد والخدمات العاجلة والطارئة والصحة النفسية.

وقالت الدكتورة ابتسام البستكي مديرة إدارة الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في الهيئة إن التحولات السريعة التي يشهدها القطاع الصحي في دبي فتحت آفاقاً جديدة لتنويع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الذي يضم نخبة من المنشآت الطبية الكبرى والعالمية.

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