دبي تستضيف أكبر مؤتمر ومعرض علمي لطب الأسنان في العالم

المصدر: دبي- وام

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تنطلق الأسبوع المقبل في دبي فعاليات الدورة 27 من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي 2023» الذي تنظمه مجموعة آندكس القابضة من 7 - 9 فبراير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

ويحتفل «إيدك دبي 2023» هذا العام بكوريا كضيف الشرف الرسمي للدورة الـ27 من المؤتمر، حيث جاء الإعلان عن اختيارها كضيف الشرف ضمن فعاليات المعرض الدولي لأجهزة طب الأسنان في العاصمة سيئول بكوريا الشهر الماضي من قبل الجمعية الكورية لصناعة أجهزة طب الأسنان «KDIA».

ويجمع مؤتمر ومعرض إيدك دبي المتخصص في طب الأسنان، متخصصي صحة الفم من جميع أنحاء العالم، حيث يعرض أحدث التقنيات المبتكرة في القطاع، ويوفر للشركات فرصة لعقد صفقات طويلة الأجل، واستثمارات من أجل خدمة الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

من المتوقع أن يستقطب هذا الحدث العالمي أكثر من 66 ألف زائر ومشارك من 155 دولة، إلى جانب 4800 علامة تجارية تقدمها 3600 شركة عالمية متخصصة في مستلزمات الأسنان، و153 جلسة علمية، و17 ورشة عمل، بالإضافة إلى مشاركة 10 دول بأجنحة رسمية في المؤتمر وهي البرازيل، سويسرا، ألمانيا، تركيا، كوريا، الصين، إسبانيا، إيطاليا، روسيا، وفرنسا.

وأكد الدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض «إيدك دبي» والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، حرص المعرض على تقديم كل ما هو جديد ومتقدم في مجال طب الأسنان وصحة الفم، مضيفاً أن دولة الإمارات أصبحت محط اهتمام ونقطة جذب للاستثمارات الصحية والطبية، لما تمتلكه من بنية تحتية متميزة وموقع جغرافي استراتيجي مميز على المستويين الإقليمي والعالمي كونها حلقة الوصل بين أسواق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

جدير بالذكر؛ أن «إيدك دبي» بتنظيم آندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض العضو في آندكس القابضة، وبدعم من هيئة الصحة بدبي، والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، والاتحاد العربي لطب الأسنان، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والكونغرس العالمي للتخصصات الصحية ICHS، وعدد من الرعاة والشركاء.

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