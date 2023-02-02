تعاون برلماني بين الإمارات وأوزبكستان

المصدر: أبوظبي- البيان

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استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، تنزيلا نارباييفا رئيسة مجلس الشيوخ في جمهورية أوزبكستان في مقر المجلس بأبوظبي خلال زياتها الحالية إلى الإمارات والوفد المرافق لها.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي من أبرزها تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين من خلال تبادل الزيارات، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووقع معالي صقر غباش وتنزيلا نارباييفا خلال اللقاء على مذكرة تعاون، أكدا فيها على المصالح المشتركة بين المجلسين في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز المصالح المشتركة من خلال تقوية العلاقات الثنائية بين الطرفين، اعتباراً للمصالح المشتركة في مجالات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل والابتكار وتبادل الخبرات المعرفية البرلمانية بين الجانبين، وتعزيز التشاور وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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