تعاون بين «صحة أبوظبي» ومعهد خان ساجول مكابي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أبرمت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، ضمن مشاركتها في معرض الصحة العربي 2023، مذكرة تفاهم مع معهد خان ساجول مكابي للأبحاث والابتكار التابع لمكابي لخدمات الرعاية الصحية، مؤسسة الرعاية الصحية الرائدة في إسرائيل، لتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في الابتكارات التقنية وبحوث الرعاية الصحية. وتأتي هذه الخطوة ترجمة لرؤية الدائرة «أبوظبي مجتمع معافى»، وبهدف ترسيخ أفضل الممارسات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والجوانب التشغيلية لتعزيز كفاءة واستدامة قطاع الرعاية الصحية في الإمارة.

وبحضور الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، وأمير حايك، سفير إسرائيل لدى دولة الإمارات، وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة أبوظبي والدكتور تال باتالون، مدير خدمات الرعاية الصحية في معهد خان ساجول مكابي للأبحاث والابتكار التابع لمكابي لخدمات الرعاية الصحية.

وتهدف دائرة الصحة – أبوظبي من خلال هذه الاتفاقية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كحاضنة للابتكار في علوم الحياة من خلال مواصلة الارتقاء بالخدمات والعلاجات المقدمة للمرضى في قطاع الرعاية الصحية بإمارة أبوظبي.

واتفق الجانبان على إنشاء منظومة بحثية تتضمن تأسيس نماذج مستدامة لتطوير الأعمال.

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