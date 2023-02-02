«نافس» و«أدنوك» يوقعان اتفاقية تتيح للمواطنين الاستفادة من «مزايا»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية اتفاقية تعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، تهدف إلى إتاحة المجال أمام موظفي القطاع الخاص المواطنين للاستفادة من برنامج «مزايا» الخاص بشركة «أدنوك»، الذي يوفر خصومات وعروضاً حصرية متنوعة تقدمها الجهات الشركاء في البرنامج.

وقع الاتفاقية كل من غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وسيف الفلاحي، نائب رئيس تنفيذي، دعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في «أدنوك»، بحضور سيف السويدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين. وبهذه المناسبة، أكد غنام المزروعي حرص المجلس على تطبيق توجهات القيادة الرشيدة في دعم وتعزيز التحاق المواطنين بسوق العمل الخاص، وتحسين ظروف العمل به من أجل أن يحظوا بالحياة الكريمة التي تليق بهم، حيث تمثل الاتفاقية ترجمة لهذه التوجهات للاستفادة من الامتيازات والمكاسب المتعددة التي يحققها الانضمام إلى برنامج «مزايا» الخاص بشركة «أدنوك»، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات للطرفين.

وأضاف: تعد «أدنوك» شريكاً استراتيجياً لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية منذ إنشائه، حيث نعمل معه يداً بيد ضمن توجه حكومي مشترك لتقديم الدعم المتبادل فيما بيننا لتحقيق المصلحة العامة للأطراف كافة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تأتي تعزيزاً لجهود التعاون البنّاء، وامتداداً لمذكرة التفاهم التي وقعناها سوياً العام الماضي، لتتسع مظلة المكاسب في الاتفاقية الجديدة لصالح المواطنين الموظفين في شركات القطاع الخاص بما يحقق لهم التنافسية والاستقرار والرفاه.

وقال: «تمثل الاتفاقية استكمالاً لعمل المجلس في الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين الإماراتيين بما يدعم اقتصاد الدولة، وفي سبيل تحقيق ذلك، تم إطلاق برنامج «نافس» بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بهدف رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص والمصرفي، حيث يضم البرنامج عشر مبادرات ضمن ثلاثة توجهات استراتيجية تستهدف جعل القطاع الخاص أكثر جاذبية للمواطنين، وتقديم الموظف الإماراتي الكفء للقطاع الخاص، مع معالجة بعض تأثيرات الثقافة المجتمعية، وبناء الشراكات لتوفير عوامل النجاح كافة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز