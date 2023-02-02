«نعمة» وشركة الدار توقعان مذكرة تفاهم لمعالجة هدر الغذاء

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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وقّعت المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة»، وشركة «الدار العقارية»، خلال «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال معالجة فقد وهدر الغذاء في الدولة، والإسهام في تحقيق الأجندة الوطنية للأمن الغذائي.

وتم توقيع المذكرة، بحضور معالي مريم بنت محمد سعيد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وأحمد الشامسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، التي تعد الشريك الرئيس للمبادرة الوطنية «نعمة»، وطلال الذيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية. وجرت مراسم التوقيع في الجناح المخصص لمجموعة الدار العقارية في أسبوع أبوظبي للاستدامة، بحضور عدد من ممثلي الجانبين.

وقد شاركت «نعمة» في العديد من الفعاليات التي أُقيمت ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، المنصة العالمية التي تجمع كبار المسؤولين وصناع القرار، ومديري الشركات الكبرى، وممثلي المنظمات، وخبراء عالميين من أنحاء العالم لمناقشة قضايا البيئة والسياسات الهادفة إلى مواجهة التحديات العالمية.

مبادرة

وأطلقت «نعمة» خلال شهر فبراير 2022، لتكون مبادرة وطنية تهدف إلى الحد من فقد وهدر الغذاء، وذلك في أعقاب دعوة وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، للعمل على معالجة الإسراف في التعامل مع الغذاء، وتطوير نموذج اجتماعي، يستند إلى ثقافة شعبنا وقيمه في ترشيد الاستهلاك، وحفظ نعمة الطعام.

وتأسست المبادرة بالتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة ومؤسسة الإمارات، الجهة المعنية بتكثيف الجهود الوطنية، وتوحيدها للحد من فقد وهدر الغذاء على امتداد سلسلة الغذاء، للإيفاء بالتزامات الدولة تجاه أهداف الأمم المتحدة الخاصة بالتنمية المستدامة، خاصة الهدف رقم 12.3، الذي يهدف إلى خفض هدر الغذاء بنسبة النصف بحلول عام 2030.

وأكدت معالي مريم المهيري بهذه المناسبة أهمية مذكرة التفاهم التي وقعتها مبادرة «نعمة» وشركة «الدار»، والتي تأتي في إطار تعزيز الجهود المشتركة للحد من فقد وهدر الغذاء، من خلال التعاون مع جميع الشركاء من المؤسسات الوطنية.

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