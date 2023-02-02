منصور بن محمد: «الصحة العربي» قصة نجاح انطلقت قبل 5 عقود من دبي

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، أن «معرض الصحة العربي... قصة نجاح انطلقت تفاصيلها قبل نحو 5 عقود من دبي بهدف استعراض أحدث حلول ومنتجات الرعاية الصحية».

وأضاف سموه في تدوينة عبر حسابه على «تويتر»: «اليوم، نفتخر باستقطاب الحدث لأكثر من 3 آلاف عارض من 70 دولة اختاروا دبي وجهة لعرض الابتكارات التي تخدم صحة الإنسان في كل مكان».وزار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، معرض الصحة العربي 2023، أكبر تجمع لشركات تكنولوجيا ومنتجات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذلك في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة ما يزيد على 3000 شركة عارضة من أكثر من 70 دولة لاستعراض أحدث ما توصل إليه العالم في مجال الرعاية الصحية، حيث من المنتظر أن يستقطب الحدث خلال أيامه الأربعة أكثر من 51 ألف متخصص في المجال.

9 مؤتمرات

وشملت جولة سموه بحضور الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة الصحة في مملكة البحرين، وعوض صغير الكتبي، مدير عام هيئة الصحة في دبي، زيارة عدد من الأجنحة العالمية والمحلية المشاركة في المعرض المُقام تحت شعار «الابتكار والاستدامة في الرعاية الصحية».

حيث اطلع سموه على ما يضمه من فعاليات مصاحبة تشمل 9 مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر بحضور أكثر من 300 خبير لإلقاء الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بمجال الرعاية الصحية وما يشهده من تطور هدفه استحداث حلول وعلاجات تسهم في تحقيق أفضل مستويات الصحة.

وتوقف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارة المعرض أمام عدد من أجنحة الشركات المشاركة للاطلاع على ما تقدمه من منتجات وتقنيات وحلول علاجية متطورة.

حيث زار سموه جناح هيئة الصحة في دبي واستمع إلى شرح حول مشاريع الهيئة في مجال الخدمات والرعاية الصحية ومن بينها برنامج «إجادة» الذي يعد من بين أحدث أنظمة التأمين الصحي المعمول بها في أكثر الدول تقدماً، إذ يعتمد في تنفيذه على تقنية الذكاء الاصطناعي التي من خلالها يتم تحديد الحالات الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة.

كما زار سموه منصة شركة «نافكو»، إحدى الشركات الرائدة في إنتاج وتوريد حلول الأمان على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث اطلع سموه على ما تقدمه الشركة من منتجات وتقنيات ذكية، وابتكاراتها في مجال الرعاية الصحية، إضافة إلى خدمات الإسعاف المجهزة بأحدث الطواقم الطبية.

وتفقد سموه جناح شركة «G42 للرعاية الصحية»، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا الصحية، حيث تعرف سموه من مسؤوليها على ما تقدمه الشركة من ابتكارات في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي فيما يتعلّق بالتشخيص، والصحة الرقمية، والعلاجات، والعلوم البيولوجية المتقدمة.

25 مستشفى

وتوقف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمام منصة شركة «بيور هيلث» التي تقدم خدماتها في الإمارات من خلال 25 مستشفى وأكثر من 100 عيادة طبية على مستوى الدولة، كما تفقد سموه جناح مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

والتي تستعرض عبر منصتها 19 مشروعاً مبتكراً تحت شعار «نصنع مستقبل الخدمات الصحية»، عبر ثلاثة محاور هي الخدمات الصحية المبتكرة والمستدامة، والتكنولوجيا الصحية المتقدمة، والذكاء الاصطناعي والتنبؤ الاستباقي. وشملت جولة سموه كذلك زيارة جناح وزارة الصحة ووقاية المجتمع في المعرض.

والتي تستعرض من خلاله الوزارة أحدث الابتكارات والتقنيات والبرامج التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في الدولة، عبر مظلة موحدة تضم إلى جانبها دائرة الصحة أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ضمن منصة وطنية تسلط الضوء على تنفيذ المشاريع الوطنية، وتتكامل الجهود المشتركة بين مؤسسات القطاع الصحي.

إضافات

وتتميز الدورة الحالية من المعرض بسلسلة من الإضافات من بينها، جناح الصحة الذكي بالشراكة مع جمعية الصحة الذكية، والذي يمنح الزوار فرصة تجربة تقنيات الرعاية الصحية الأكثر ابتكاراً واستدامة لتحسين رعاية المرضى، إضافة إلى مسرح خاص للندوات والجلسات يوفر للعارضين منصة مثالية للكشف عن أحدث تقنيات الرعاية الصحية.

يُذكر أن «معرض الصحة العربي 2023» يُقام بتنظيم من شركة «انفورما ماركيتس» بدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وحكومة دبي وهيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وسلطة مدينة دبي الطبية.



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