مسؤولون: حمدان ومكتوم بن محمد نموذج شبابي ملهم في القيادة

المصدر: دبي ـ رامي عايش ومرفت عبد الحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال مسؤولون في حكومة دبي: إن «سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، نموذج شبابي للقيادة وإلهام للشباب الإماراتي والعربي، وكل ذلك يعكس حكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورؤية سموه الثاقبة في اختيار سموهما لهذه المسؤوليات».

وأكدوا بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولاية العهد في إمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً لحاكم دبي أن سموهما مثال على التطوير والحداثة والتقدم في أبرز الملفات والمهام الموكلة إليهما، وهما على قدر عالٍ من الحكمة والمسؤوليّة والطموح في ترجمة المبادرات والتوجيهات السديدة واقعاً على الأرض، حتى غدت جهود سموهما بارزة وحاضرة في كافة المجالات التنموية والاقتصادية والإنسانية والمجتمعية والثقافية.

تميز

قال عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة في دبي: إن «ذكرى تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولياً للعهد في إمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم مسؤولية نائب حاكم إمارة دبي، هي ذكرى وطنية عزيزة وعلامة مضيئة في تاريخ دبي، حيث بدأ سموهما انطلاقتهما بدبي لتكون هي المدينة الأسرع نمواً في العالم والأكثر ازدهاراً، وذلك تأسيساً على ما استمداه من فكر وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».

ورفع الكتبي بهذه المناسبة الغالية أسمى آيات التهاني لسموهما، داعياً الله تعالى أن يحفظ سموهما وأن يبارك فيهما وأن يطيل عمرهما ويسدد خطى سموهما لكل خير.

ثمار

وقال الكتبي: إن «سمو الشيخ حمدان بن محمد وسمو الشيخ مكتوم بن محمد، صنعا نموذجاً للقيادة الحديثة والفكر المتجدد والرؤى غير النمطية والأداء غير المألوف، فانطلقا معاً بدبي إلى آفاق واعدة، نرى ثمارها في مستوى الرفاهية الذي يتمتع به كل من يسكن دبي وكل من يزورها.

كما صنعا أيضاً نموذجاً أكثر تطوراً للاقتصاد والتنمية والابتكار والإبداع، وكل ذلك يجسد حكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ورؤية سموه الثاقبة في اختيار سموهما لهذه المسؤوليات، حيث استطاعا أن يحققا من خلالها لدبي، ما لم تحققه مدينة أخرى على مستوى التطور والإنجاز الذي شمل كل المجالات في وقت قياسي».

وأضاف: «في كل يوم يمر على دبي يتجلى فيه نبوغ سمو الشيخ حمدان بن محمد وسمو الشيخ مكتوم بن محمد، ويتجسد فكر سموهما المنبثق من فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القائد الفذ الملهم، حيث نجد دبي الأقرب إلى المستقبل، والأقوى في ساحة التنافسية العالمية، والأفضل للعيش الرغد والاستقرار والمناخ الآمن، والوجهة المفضلة للباحثين عن الأمل والفرص الواعدة».

رؤية

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي: «سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نموذج شبابي منفتح لقيادة حاضر دبي ومستقبلها، بعدما تمكنا من ترجمة رؤية والدهما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في إحداث التغيير النوعي لاسيما في العمل القضائي والمؤسسي، ونجحا في إطلاق أهم المبادرات والقرارات التي تعكس توجهات القيادة الرشيدة وخططها الاستراتيجية من أجل رفعة الفرد والمجتمع.

وأضاف:«سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد مثال على الديمومة في التطوير والحداثة والتقدم في أبرز الملفات والمهام الموكلة إليهما، والأمانة التي على عاتقهما تستدعينا جميعاً كأفراد ومؤسسات للسعي في إكمال المسيرة التنموية واستشراف المستقبل».

قيادة ملهمة

وقال الدكتور حمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي: «يكفي أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم تخرجا من الجامعة نفسها وهي جامعة محمد بن راشد آل مكتوم، وهي جامعة لها فكر خاص يفوق الخيال، لا يستشرف المستقبل فقط، بل يصنعه ويعمل على تسريعه».

وأضاف: «نلمس جهود سموهما في كافة المجالات التنموية والاقتصادية والإنسانية والمجتمعية والثقافية في الدولة، حيث استطاع كل منهما أن يرسخ لنفسه مكاناً في قلب كل شاب عربي مخلص، وأصبح كل منهما ملهماً للشباب العربي خلال فترة وجيزة.

كما اتسم كل منهما بالحكمة والفطنة والذكاء في متابعة وإنجاز العديد من المشاريع المهمة والمستدامة في إمارة دبي، وفي خلق وإطلاق العديد من المبادرات التي أسهمت في تعزيز مؤشرات دبي التنافسية عالمياً وتعزيز قوة اقتصادها وتوجهاتها المستقبلية».

وتابع: «بات الفكر القيادي لسموهما ملهماً للشباب العربي، فهما قيادة تبني مستقبل وطن وتعزز من ريادته عالمياً، قيادة شابة تنبض بحب الوطن، وتؤمن بالعمل وتواجه التحديات، وترفع شعار اللامستحيل، هدفهما سعادة الإنسان قبل المكان وتحقيق رخائه ورفاهيته، وبناء مستقبل دبي للوصول بالإمارة إلى المراكز الأولى في مؤشرات التنافسية العالمية».

نموذج قيادي

وأكد أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أن تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد في دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، شكل مرحلة جديدة لتطوير منظومة العمل في حكومة دبي، حيث أسهم سموهما بشكل لافت في ربط وتكامل مؤسساتها. وأضاف: أن سموهما عملا على ترسيخ مكانة دبي وإعلاء مصلحة الإنسان، ما حفز جميع العاملين على المزيد من الابتكار والإبداع لمواصلة التطوير بما يخدم الاحتياجات التنموية الحالية والمستقبلية لدبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز