فتح التسجيل في النسخة 2 من البرنامج التدريبي في الأمن السيبراني

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز دبي للأمن الإلكتروني في هيئة دبي الرقمية عن فتح باب التسجيل للدورة الثانية من «البرنامج التدريبي في الأمن السيبراني» الذي ينظمه المركز في مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني بهدف تنمية الكوادر البشرية المتخصّصة والمؤهلة في مجال الأمن السيبراني.

ويستهدف البرنامج الذي ينطلق في 20 فبراير الجاري الخريجين الجُدد والموظّفين الساعين لبناء مسيرة مهنية في مجال الأمن الإلكتروني.

وقد استعان المجمّع بأبرز الخبراء والمختصين لتقديم دورات تدريبية مكثّفة في مجال الأمن الإلكتروني. ويتم تدريب المشاركين على سُبل وآليات التعامل الفعّال والسريع مع الأخطار السيبرانية إلى جانب التركيز على وضع سيناريوهات تحاكي الواقع وذلك باستخدام أسلوب التدريب الشامل والمكثّف.

ويُسلط «البرنامج التدريبي في الأمن السيبراني» الضوء على مجموعة من المحاور الرئيسة التي تتضمن منهجيات الأمن السيبراني وأمن الشبكات وسُبل تقييم نقاط الضعف الشائعة في تطبيقات ويب التي قد تؤدي إلى الأخطار السيبرانية.

كما يناقش البرنامج آليات اكتساب رؤية واضحة عن تحدّيات الأمان في البيئات السحابية وفهم متطلبات تأمينها ومنهجيات كتابة اللغات البرمجية باتباع أفضل ممارسات الأمن السيبراني وكيفية تطبيقها بالإضافة إلى تحديد طرائق تنفيذ الهجمات والتصدّي لها.

ويُعدّ مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني الذراع البحثية والمعرفية لهيئة دبي الرقمية متمثلة في مركز دبي للأمن الإلكتروني وقد تم إطلاقه تماشياً مع رؤية إمارة دبي لتحقيق الازدهار الاقتصادي الذي يدعم التحول الرقمي للإمارة بشكل يرسّخ أمن فضائها الإلكتروني.

ويُقدم المجمّع منظومة متكاملة من الابتكارات الإلكترونية التي تهدف إلى تمكين الجيل المقبل من خبراء الأمن الإلكتروني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز