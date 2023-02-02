«نيابة دبي» تستقبل وكلاء النيابة المنتسبين لدبلوم العلوم القانونية

المصدر: (دبي - البيان)

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استقبلت النيابة العامة في دبي منتسبي الدفعة الثانية عشرة من وكلاء النيابة ضمن البرنامج التدريبي لـ«دبلوم العلوم القانونية والقضائية للنيابة العامة بدبي» الشامل، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، والمستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد والمستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، وجاء ذلك انطلاقاً من دور النيابة العامة في تعزيز برامج التدريب لتتلاءم مع احتياجات ومتطلبات المستقبل وتدعم تحقيق استراتيجيتها في اعتماد طرائق أكثر فاعلية وكفاءة في تطوير العمل التخصصي.

واستمع المتدربون لأبرز مبادرات النيابة العامة القضائية وتشمل قضية اليوم الواحد وقضية السياح، واستكملوا البرنامج بجولة تعريفية في إدارات وأقسام مختلفة في النيابة العامة واستعراض طبيعة العمل والإجراءات المتبعة وأهم أساليب العمل اللاورقية والرقمية التي تواكب الخطة الاستراتيجية للدائرة ولإمارة دبي.

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