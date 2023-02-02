بلدية أبوظبي تعيد تأهيل جسر المقطع بأحدث التقنيات

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أنجزت بلدية مدينة أبوظبي عبر قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، المرحلة الأولى من مشروع متكامل يستهدف صيانة وإعادة تأهيل ورفع كفاءة جسر المقطع باستخدام أحدث التقنيات العالمية في صيانة الجسور.

يأتي ذلك في إطار حرص البلدية على توفير بنية تحتية عالمية المواصفات لإسعاد مستخدمي الطرق في أبوظبي، وتوفير مرافق مرورية ذات مواصفات سلامة وأمن عالمية، إذ أولت بلدية مدينة أبوظبي صيانة جسر المقطع أهمية كبيرة، عبر خطط الصيانة السنوية، نظراً لقيمته التاريخية والجمالية والعمرانية الكبيرة.

وتمتاز عمليات صيانة جسر المقطع باستخدام تقنية جديدة في مشروعات صيانة الجسور، وإزالة الدهان، وتركيب الدهان الجديد بطريقة مبتكرة، مع توفير أقصى متطلبات السلامة للعاملين في المشروع، واتخاذ الاحتياطات الاحترازية اللازمة.

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