«تقدير» تُثمّن جهود مؤسسة دبي للإعلام ودعمها لمبادرة «وجدت نفسي»

المصدر: دبي ــ البيان

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استقبل محمد سليمان الملا الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، أمس، بمقر «البيان»، فريق عمل جائزة «تقدير»، برئاسة اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، رئيس الجائزة، والمقدم خالد إسماعيل آل رحمة الأمين العام للجائزة، وفريق العمل، وذلك بمناسبة تكريم الجائزة للجهود التي قدمها فريق عمل مؤسسة دبي للإعلام لمبادرة «وجدت نفسي»، التي أطلقتها جائزة «تقدير» العمالية.

وحضر التكريم، سالم باليوحة المدير التنفيذي للمحتوى الإعلامي بالمؤسسة، وعبد الواحد جمعة، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والشراكات، وسعود الدربي رئيس مركز الأخبار والنشر، رئيس تحرير «البيان»، وسارة الجرمن رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية.

دور مهم

من جهته، ثمّن الملا التكريم الذي خصصته جائزة «تقدير» لمؤسسة دبي للإعلام، والدور المهم الذي تقوم به، بهدف تعزيز وعي الشركات والعاملين، بضرورة الامتثال لتشريعات سوق العمل، وتحفيز طرفي علاقة العمل على الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها قانوناً، وعلى نحو متوازن، مثنياً في الوقت ذاته بجهود القائمين على الجائزة.

وأكد الملا على الدعم الكبير الذي توليه «مؤسسة دبي للإعلام» لمثل هذه المبادرات الوطنية، التي تهدف لتعزيز ثقافة العمل في دولة الإمارات، للارتقاء بجاذبية بيئة الأعمال على نحو متواصل، الذي يعتبر محركاً أساسياً في المسيرة التنموية للدولة واستشرافها للمستقبل، متمنياً لهم المزيد من التوفيق على طريق الريادة والتميز في ظل القيادة الرشيدة، التي ضمنت حقوق العمال، ووفرت لهم بيئة عمل آمنة.

جهود ضخمة

وأثنى اللواء عبيد بن سرور، خلال جولته للتعرف إلى أقسام الصحيفة، بالدور الكبير والمهم الذي تؤديه مؤسسة دبي للإعلام، وجهودها الضخمة لإحداث نقلة نوعية في تطوير المحتوى الإعلامي الوطني، مشيراً إلى دعمها النوعي الذي قدمته لتعزيز تأثير ومستهدفات جائزة «تقدير»، الذي تبذله لترسيخ جودة الحياة والعمل في دبي، والمساهمة في تحفيز الشركات والعمال على بذل المزيد من الجهود، من أجل إرساء معايير تحتذى في مجال رعاية العمال، وتعزيز الإنتاجية والولاء الوظيفي وجودة المشاريع.

من جهتها، ستعرض قناة «سما دبي» في رمضان المقبل، برنامج «وجدت نفسي»، الذي يسلط الضوء على 15 قصة ملهمة لشخصيات حقيقية من واقع المجتمع العمالي في دبي، حقق أصحابها نجاحات لافتة، تباينت ما بين الترقي في السلم الوظيفي من مهن بسيطة إلى مناصب إشرافية وتنفيذية، والتغلب على أزمات وعراقيل شخصية، ليتمكنوا من تجاوزها إلى واقع أفضل.

وتستهدف جائزة «تقدير»، التي تقام كل عامين، الشركات التي لديها أكثر من 50 عاملاً، وقد صممت معايير الجائزة بناءً على أفضل الممارسات العالمية، خاصة تلك المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنظمة العمل الدولية، وغيرها من المنظمات والجهات المعنية. وكرمت جائزة «تقدير»، 5 من موظفي المؤسسة، وهم حامد بن كرم، علي الموسوي، شيرين يوسف، حمدة البسطي، زينب العجمي.

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