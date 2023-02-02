دبي تستضيف المؤتمر الأول لأمراض القلب عند النساء بعد غد

المصدر: دبي - وام

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تستضيف دبي بعد غد السبت فعاليات مؤتمر أمراض القلب عند النساء الذي تنظمه الجمعية الإماراتية للقلب بالتعاون مع جمعية القلب السعودية ويقام للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي لمناقشة مختلف المستجدات المتعلقة بأمراض القلب عند النساء وعرض أحدث ما توصل إليه العلم في ما يتعلق بعلاجات القلب لدى النساء.

ويشارك في المؤتمر - الذي يستمر يومين في «فندق كونراد دبي» - خبراء وأطباء من الإمارات والسعودية والبحرين وعُمان بالإضافة إلى خبيرة متخصصة من إيطاليا، ويتزامن عقده مع اليوم العالمي للتوعية بأمراض القلب عند النساء الذي يوافق الثالث من فبراير من كل عام.

وسيتم على هامش هذا المؤتمر إطلاق فعاليات توعية تنظمها الجمعية الإماراتية للقلب على مدار العام وتشمل عدداً من الورش الافتراضية للتعريف والتوعية بأهمية أمراض القلب عند النساء وحملات توعية في المراكز التجارية لتوفير فحوص مبدئية وتقييم احتمال أمراض القلب عند النساء ومنها قياس ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم ونسبة السكر والكوليسترول بالدم فضلاً عن تقديم النصائح الإرشادية.

سبب رئيس

وتضم اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة جويرية العلي رئيسة جمعية القلب الإماراتية والدكتور عبدالله شهاب نائب رئيس الجمعية والدكتور وائل المحميد رئيس اللجنة العلمية للجمعية والدكتورة غديرة المنصوري رئيسة لجنة أمراض القلب الخلقية والوراثية وأمراض القلب في الحمل.

وذكرت الدكتورة جويرية العلي أن الأمراض القلبية الوعائية السبب الرئيس للوفاة بين النساء في جميع أنحاء العالم، موضحة أنه على الرغم من ذلك وبالمقارنة بالإصابات لدى الرجال فإن النساء المصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية عادة لا يتم تشخيصهن أو علاجهن بسبب عدم مطابقة أعراضهن للأمراض القلبية المتعارف عليها عند الأطباء .

وكذلك أيضاً بسبب عدم كفاية الوعي بين النساء والمجتمع بأهمية التشخيص المبكر وتدارك المضاعفات في هذه الفئة. من جانبها، أشارت الدكتورة غديرة سعيد المنصوري إلى أن عيوب القلب الخلقية تشخص غالباً عند الولادة ومع تقدم العلاج الجراحي تزداد نسبة فئة البالغين مع عيوب القلب الخلقية.

تقدم

وقال الدكتور عبدالله شهاب: «استطعنا في العقد الماضي إحراز تقدم كبير في نشر الوعي بأمراض القلب الوعائية باحتسابها السبب الرئيس للوفيات لدى النساء».

من جهته أكد الدكتور وائل المحميد أهمية إجراء المزيد من البحوث للتعرف إلى العوامل المسؤولة عن الفروق بين الجنسين والتي لها تأثيرات كبيرة في القلب.

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