الشيخة هند.. مسيرة حافلة بالعطاء والخير

المصدر: دبي – وائل نعيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

تفرّدت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بمسيرة حافلة بالعطاء والخير، حيث تعد سموها نموذجاً ملهماً للمرأة الإماراتية العربية التي من خلال مسيرتها الحافلة بالإنجازات وحرصها على تعزيز نهج الخير والعطاء، كما امتدت أيادي سموها البيضاء بالخير في كل مكان.

وتكللت مسيرة سموها الممتدة لعقود من العطاء والعمل الخيري والإنساني والاجتماعي، بتقدير واسع النطاق، حيث نالت سموها جائزة المرأة العربية للعمل الإنساني، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2020، نتيجة قيادتها بنجاح لحملة 10 ملايين وجبة في بداية أزمة «كورونا»، فضلاً عن دورها الملهم في دعم وإطلاق مبادرات كفالة الأيتام، ودعم أصحاب الهمم.

وترأست سموها «بنك الإمارات للطعام»، أول منظومة إنسانية واجتماعية متكاملة من نوعها لإطعام الطعام في الإمارات، حيث عززت زخم مبادراته ووسعت إطارها، ونجح تحت قيادة سموها بإبرام عشرات الاتفاقات مع المؤسسات الحكومية والخاصة والخيرية والإنسانية في الدولة، لتوفير الإسهامات العينية والدعم اللوجستي لتوزيع وجبات الطعام.

كما يعد دور سموها الإنساني ملهماً في دعم وإطلاق مبادرات كفالة الأيتام، ودعم أصحاب الهمم، وتكرس سموها حياتها للعمل الإنساني الذي ينطلق من أهمية ترسيخ التعاضد المجتمعي وتعزيز روح التكامل والتعاون والتراحم عبر مختلف الفئات المجتمعية وتعميم ثقافة المشاركة.

وتكللت جهود سموها الجبارة في قيادة وريادة العمل النسوي واستثمار ورعاية الطفولة بحصولها على جائزة السيدة العربية الاولى في دعم قضايا المرأة والعمل الانساني في دورتها الثالثة لعام 2006، وتحرص سموها على تقديم الدعم للمرأة، وفازت سموها بجائزة «انجاز العمر» ضمن برنامج «جوائز المرأة العربية» في الإمارات 2014 تقديرا لإسهامات سموها في مجال دعم المرأة وشتى مسارات العمل الاجتماعي ورعاية سموها المستمرة ودعمها الدائم لكافة الأنشطة والمبادرات التي تعود بالنفع على الأسرة والمجتمع.

كما حرصت سموها على الاهتمام في المجالات الدينية فأنشأت المساجد ودور الأيتام وأصبحت ترعى جائزة القرآن الكريم للفتيات في جمعية النهضة النسائية في دبي فنالت جائزة الشخصية القرآنية المتميزة وهي جائزة من جوائز أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك للقرآن الكريم 2016.

وتواصل سموها مسيرتها الممتدة لعقود من العطاء والعمل الخيري والإنساني والاجتماعي، وتحرص على تمكين المرأة في مختلف المستويات، وخاصة في مجال تطوير المهارات والابتكار وريادة الأعمال وتعزيز نمط الحياة الصحية وتطوير الرياضة النسائية بمفهومها الشمولي الذي يعزز الصحة البدنية والذهنية وجودة الحياة.

تكريم

وتم تكريم سمو الشيخة هند بنت مكتوم من «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بجائزة الشخصية القرآنية المتميزة في الدورة الأولى للمسابقة، تقديراً لما قدمته سموها من خدمات جليلة لكتاب الله تعالى، بما في ذلك دعم ورعاية العديد من الفعاليات المتعلقة بالقرآن الكريم، ومن أهمها مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، إضافة إلى توجيه سموها بطباعة عشرات الآلاف من المصاحف وتوزيعها في مختلف بقاع الأرض، فضلاً عن إنشاء إذاعة دبي للقرآن الكريم.

دور

وتيمناً بمكارم سموها ودعمها للعمل الإنساني والخيري قامت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية ببناء قرية الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم في منطقة فيريامادو في ولاية غرب مانداي في شمال جمهورية سريلانكا مع منظمة الإسكان وتنمية الموارد، وهي منظمة خيرية معتمدة من قبل السلطات السريلانكية، والتي تقوم بالإشراف على تنفيذ هذا المشروع التنموي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز