مدير عام شرطة أبوظبي: الابتكار يعزز الريادة والاستباقية الشرطية

المصدر: أبوظبي - البيان

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ثمن اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لترسيخ مفاهيم الابتكار والإبداع في دولة الإمارات، مشيراً إلى الإنجازات الريادية التي حققتها الدولة بتصدرها الدول العربية في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022، مما يؤكد نجاح جهودها في تحويل مفهوم الابتكار إلى نهج أساسي لتطوير العمل الحكومي وتعزيز التنمية الاقتصادية بشكلٍ عام.

ولفت إلى أهمية شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2023» في نسخته الثامنة لتشجيع الكوادر في كل المؤسسات وتحفيزهم على الابتكار وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في مواصلة مسيرة التطور والريادة لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات.

وأشار إلى المبادرات الابتكارية لشرطة أبوظبي ودورها المهم في تعزيز جهودها لتحقيق الريادة الشرطية والوصول إلى أفضل مستويات إسعاد المتعاملين وتطوير خدمات استباقية تحقيقاً لرؤية حكومة أبوظبي بتحسين مؤشرات الأداء والإيجابية، والعمل على استشراف المستقبل من خلال مواجهة التحديات المستقبلية، ومواكبة التغيرات التقنية المتلاحقة، التي تعزز التجارب النموذجية المبتكرة في تطوير الخدمات الشرطية.

وأشار إلى حرص شرطة أبوظبي على تعزيز الأمن والأمان من خلال تبني استراتيجيات شاملة، ومبادرات ابتكارية طموحة، وتقديم خدمات استباقية متميزة تعزز من ريادة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، وأشاد بالدور الفعال لشهر الإمارات للابتكار وأهميته في تعزيز التكامل والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، بما يسهم في تعزيز أثر الابتكار في المجتمع ودعم استشراف المستقبل الحكومي في إمارة أبوظبي.

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