«أبوظبي التقني» ينظم «منتدى القادة» اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ينظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني اليوم «منتدى القادة» في مستهل فعاليات الدورة التاسعة من «أسبوع التعليم التقني والابتكار 2023» التي تستمر حتى 9 فبراير الجاري، تحت شعار «التعليم التقني والمهني للجميع» وذلك بالتزامن مع شهر الابتكار في الدولة.

ويشارك في «منتدى القادة» نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء من مؤسسات دولية متميزة منها مايكروسوفت، ومنظمة المهارات الأوروبية والعالمية، وشركة ستراتا للتصنيع، وشركة أومنيا للشراكات التعليمية، بجانب نخبة من الشباب الإماراتي الملهم الذي يستعرض مهاراته وابتكاراته في عدة تخصصات هندسية وتكنولوجية.

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: «نتقدم بأسمى آيات العرفان والتقدير لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، على رعايته الكريمة لفعاليات «أسبوع التعليم التقني والابتكار» بما يضمن استمرار نجاحات استراتيجية «أبوظبي التقني» في تحقيق توجيهات القيادة الحكيمة نحو تمكين شابات الإمارات وشبانها في التخصصات الصناعية والهندسية المتقدمة وتحقيق الريادة الدولية بها».

وأوضح أن التعليم التقني والمهني يسهم في بناء مهارات شباب الوطن وتنميتها وفق أرقى المعايير العالمية، بما يؤهلهم لتلبية متطلبات التقدم الصناعي ووظائف المستقبل، بجانب استمرار العمل نحو تطوير منظومة التعليم المتخصص وفق رؤى متطورة قادرة على إحداث نقلة نوعية جديدة تواكب أحدث النظم والتجارب العالمية.

وتكتسب فعاليات أسبوع التعليم التقني والابتكار ومنتدى القادة أهميتها من المشاركة الفاعلة لنخبة من الوزراء وقادة الصناعة والخبراء الدوليين الذين يطرحون خلال جلسات العمل رؤاهم وتجاربهم الثرية، للمسؤولين والطلبة.

إضافة الى استعراض أحدث التقنيات والخبرات الجديدة في مختلف التخصصات، بما يساهم في تطوير منظومة التعليم التقني والمهني بما يتوافق مع متطلبات التقدم الاقتصادي والصناعي المستدام. وتشهد الدورة التاسعة من «أسبوع التعليم التقني والابتكار2023» معارض الاكتشافات العلمية التي يستعرض طلبة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية خلالها أحدث ابتكاراتهم الهندسية والتكنولوجية، ويقدمون حلولاً جديدة لتحديات اقتصادية و مجتمعية.

من جهته أكد المهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في «أبوظبي التقني» أهمية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.actvet.gov.ae للمشاركة في الفعاليات والاستفادة من الرؤى التي يطرحها الخبراء والمسؤولون خلال الحلقات النقاشية وجلسات العمل التي يشارك فيها نخبة من مسؤولي وخبراء الصناعة والتعليم في الدولة والعالم.

وكذلك الشركاء الإستراتيجيون في القطاع الصناعي والتعليمي، بما يمنح الطلبة فرصة مثالية لتطوير أفكارهم ومشروعاتهم العلمية، وكذلك تمكين المؤسسات الحكومية والخاصة من تطوير إستراتيجياتها وفق أحدث النظم الدولية.

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