شرطة دبي تطلق مبادرة «شتاء الابتكار»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في إدارة الشؤون الإدارية ومجلس الابتكار، وبالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، وشركة الاتصالات «دو»، وشركة إكسنتشر الشرق الأوسط، فعاليات مبادرة شتاء الابتكار «innovation winter» التي تأتي تزامناً مع بدء فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2023» في نسخته الثامنة.

وأكد العقيد الدكتور إبراهيم بن سباع المري، رئيس مجلس الابتكار في شرطة دبي، أن تنظيم المبادرة يأتي بمتابعة من اللواء أحمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وفي إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على المشاركة في فعاليات شهر الإمارات للابتكار، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز الابتكار في العمل الحكومي، والعمل على استشراف المستقبل بأفكار ريادية وسباقة.

وأشار إلى أن المبادرة تتضمن تنفيذ العديد من المحاضرات وجلسات العصف الذهني التي تواكب فعاليات «الإمارات تبتكر 2023»، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المجالس التنفيذية على مستوى الدولة، مع التركيز على محور الاستدامة تجسيداً لإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 عام الاستدامة.

ولفت إلى أن فعاليات المبادرة ستُنفذ بحضور العديد من الشركاء من مختلف القطاعات، بما يعكس رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي تركز على محورية تعزيز ونشر وتعميم الابتكار في العمل الحكومي والمجتمع.

بدورها، أكدت وداد الحمادي، نائب رئيس قسم مختبرات الابتكار، أن فعاليات المبادرة تتضمن مجموعة من المحاضرات وجلسات العصف الذهني، تتناول مواضيع مُستقبلية مهمة جداً تؤثر على العمل الحكومي والحياة المجتمعية أبرزها الميتافيرس، والتقنيات الناشئة في عصر التطور، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وغيرها، مبينةً أن جميع المحاضرات وجلسات العصف الذهني تهدف للخروج بتوصيات تسهم في تعزيز منظومة العمل الشرطي واستشراف المستقبل وتحقيق الاستباقية في مجال تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد المجتمع.

ميتافيرس

وتضمنت فعاليات اليوم الأول للمبادرة تنظيم محاضرة حول مفهوم الميتافيرس، قدمها بشار كيلاني المدير التنفيذي في شركة إكسنتشر الشرق الأوسط، بين خلالها أن الميتافيرس، كلمة لاتينية تعني «ما بعد المكان والكون» أو الواقع الافتراضي، مبيناً أن الميتافيرس يعتبر مرحلة جديدة من مراحل تطور الإنترنت المُقبلة سيوفر فرصاً وإمكانيات جديدة، بما يُمكن البشر من العمل والعيش في عالم افتراضي.

وتحدث الكيلاني عن مرحل تطور الإنترنت من تسعينات القرن الماضي وصولاً إلى إنترنت الأشياء والميتافيرس، مشيراً إلى أن جائحة كورونا سرّعت من التعامل الرقمي والدخول إلى المرحلة الرابعة من مراحل الإنترنت والوصول إلى عالم الميتافيرس.

عصف ذهني

ناقش المشاركون في مبادرة «شتاء الابتكار» في جلسة عصف ذهني، كيفية استخدام «الميتافيرس» في تطبيق مبادرات مجتمعية تسهم في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

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