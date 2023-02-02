حاكم الشارقة يعتمد تعويضات جديدة في كلباء وخورفكان

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مبلغ 61 مليون درهم لتعويض المتأثرين من مشروع سور خورفكان الأثري، و13 مليون درهم لتعويض ملاك 22 مسكناً قديماً بمنطقة الطريف في كلباء.

واعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة، تغيير مسمى «سد الغيل» في كلباء ليصبح «سد الفريش»، كما اعتمد سموه، التقسيمات الإدارية الجديدة في مدينة كلباء، لتضم ضاحية الفريش حي الغيل وحي الساف، وضاحية الدحيات حي السور وحي الطريف، فيما تتبع أحياء القلعة والمغيدر وخور كلباء لمدينة كلباء.

وقال المهندس أيمن النقبي مدير إدارة فروع المنطقة الشرقية بدائرة التخطيط والمساحة في مداخلة عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة إنه تم التواصل مع أصحاب المساكن الـ22 حتى يتم تسليمهم الشيكات المستحقة، مشيراً إلى أنه خلال العام 2022 بلغت قيمة التعويضات في المنطقة الشرقية 68 مليون درهم مقسمة على 3 مدن وهي كلباء وخورفكان ودبا الحصن.

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