«الفجيرة للموارد الطبيعية».. عام حافل بالإنجازات والمبادرات النوعية

المصدر: (الفجيرة- عائشة الكعبي)

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حققت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، عدداً من الإنجازات النوعية خلال العام الماضي 2020، ليكون عاماً حافلاً بالمشاريع والمبادرات النوعية والأنشطة والفعاليات التي أطلقتها المؤسسة، التي شملت التحوّل الرقمي للإدارات، مع استحداث إضافات تقنية جديدة لمختبر الابتكار لمواكبة استراتيجية الدولة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والابتكار، والتركيز على أبعاد جديدة حول الفُرص الواعدة لإمارة الفجيرة في القطاع التعديني، حيث نظمت أكثر من 32 دورة وبرنامجاً تدريبياً ومحاضرات وورش توعوية.

وقال المهندس علي قاسم المدير العام للموارد الطبيعية، إن مختبر الابتكار الأول من نوعه بالفجيرة، والمقام في مبنى سعادة المتعاملين بمنطقة الحيل، سجل 484 زيارة.

وحرصت المؤسسة على تنفيذ 21260 ألف جولة تفقدية في المنشآت التعدينية بالإمارة، خلال العام الماضي، وذلك من منطلق حرصها على التزام هذه المنشآت بالقوانين والتعليمات والاشتراطات المحددة، كما نجحت في إنجاز 12 مشروعاً، وسجلت 14 ألف زائر للموقع الإلكتروني. وأشار إلى نجاح المؤسسة لتحقيق المراكز الأولى في برنامج المتسوق السري، وغيرها. ونظمت المؤسسة خلال عام 2022، سلسلة من البرامج التدريبية لرفع كفاءة الكوادر البشرية.

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