الإمارات تشارك باجتماعات فريق العمل للحد من التهديدات الفضائية

المصدر: جنيف - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك وفد من دولة الإمارات، برئاسة عمران شرف مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وفريق من وكالة الإمارات للفضاء، في اجتماعات فريق العمل مفتوح العضوية بالأمم المتحدة، المعني بالحد من التهديدات الفضائية، عبر المعايير والقواعد والمبادئ السلوكية المسؤولة، وذلك خلال الفترة من الاثنين الماضي حتى غد في جنيف، بمشاركة قادة الدول والصناعة والفكر، لمناقشة تطوير معايير تضمن الاستخدام السلمي والمسؤول للفضاء الخارجي.

وتأتي مشاركة الإمارات، انطلاقاً من دورها الإقليمي والعالمي، والتزامها بدعم القرارات التي تحافظ على الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، والاستدامة طويلة الأمد للأنشطة والبيئة الفضائية.

وأكد شرف خلال المشاركة، أنّ «دولة الإمارات لا تنظر إلى قطاع الفضاء على أنه سباق، بل قطاع حيوي، يعزز التعاون الدولي، وبناء القدرات لخدمة الإنسانية».

من جانبه، أكد سالم بطي القبيسي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أن الإمارات باتت أحد اللاعبين الدوليين الرئيسيين في صنع القرار في قطاع الفضاء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز