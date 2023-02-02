«طرق دبي» تطلع وفد المنظمة الدولية لاختبارات السائقين على أفضل ممارسات الهيئة

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أخيراً، الأمين العام للمنظمة الدولية لاختبارات السائقين «CIECA»، والوفد الدولي الذي ضمّ 14 عضواً من ليتوانيا، وبلجيكا، وفرنسا، والبرتغال، وهولندا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، والسويد.

واطلع الوفد على أحدث التقنيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في مجال التدريب والفحص وقياس المزايا وقيمة المعلومات، وتعرف على أفضل الممارسات والمعايير الدولية التي تتبعها إدارة ترخيص السائقين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي لأنشطة التدريب على قيادة المركبات وفحص وترخيص السائقين وإصدار التصاريح.

وأشاد وفد المنظمة الدولية لاختبارات السائقين بالتقدّم الكبير الذي تحرزه هيئة الطرق والمواصلات بدبي في مجال اختبارات السائقين والتقنيات فائقة التطوّر التي تستعين بها الهيئة لإسعاد متعامليها للحصول على رخص لقيادة المركبات في الدولة، وجعل رحلة المتعاملين بالغة السهولة والسرعة.

تبادل الخبرات

وأشار عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، إلى أهمية زيارة وفد المنظمة الدولية في هذا التوقيت، قائلاً: «تقدم المنظمة الدولية لاختبارات السائقين الدعم والمساندة، وتسهم في تبادل المعارف والمعلومات والخبرات في مجال تدريب وتأهيل واختبار وترخيص السائقين لأعضائها من الهيئات والمؤسسات العاملة، ومنها هيئة الطرق والمواصلات بدبي».

مبدأ الشراكة

من جانبه، قال سلطان الأكرف، مدير إدارة ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص بالهيئة: «تحرص هيئة الطرق والمواصلات بدبي دائماً على إطلاع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص من داخل الدولة وخارجها على تجاربها الناجحة في شتى المجالات، وتسعى إلى نقل وتبادل المعرفة مع تلك الجهات، بهدف ترسيخ مبدأ الشراكة وتوطيد العلاقات الثنائية بما يعود بالفائدة والنفع على الجميع».

وزار أعضاء الوفد الدولي مركز بالحصا لتعليم السياقة، للاطلاع على الإجراءات المعتمدة لدى الهيئة في تسجيل وتدريب وترخيص السائقين، والدور الذي يقوم به موظفو الهيئة والمعاهد لخدمة المتعاملين وفق أعلى المعايير العالمية في تقديم الخدمة.

كما اطّلع أعضاء الوفد على التطور والتنظيم المحكم الذي يتميز به نشاط تعليم قيادة المركبات الذي تشرف عليه الهيئة، باعتبارها سلطة الترخيص في إمارة دبي.

من جهتهم، شكر أعضاء الوفد الزائر هيئة الطرق والمواصلات بدبي لإتاحة الفرصة أمامهم للاطلاع على التجارب الناجحة التي نفذتها الهيئة.

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