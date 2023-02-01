تكريم شرطة أبوظبي لمشاركتها في «لحظات أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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كرّم الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومتطوعي «كلنا شرطة» ضمن الرعاة والشركاء الاستراتيجيين، تقديراً للجهود المتميزة في التنظيم وتنفيذ الفعاليات المجتمعية والأنشطة الترفيهية، التي أسهمت في إنجاح فعاليات الدورة الثانية من المبادرة المجتمعية «لحظات أبوظبي 2022».

وأكد العميد أحمد مسعود المزروعي، مدير قطاع أمن المجتمع، أن المشاركة تأتي ضمن حرص شرطة أبوظبي على تعزيز المشاركات المجتمعية، وتعزيز قيم التلاحم المجتمعي، والاندماج بين كل شرائح وأطياف مجتمع إمارة أبوظبي، وتعزيز قيم المشاركة المجتمعية والتطوع عبر سلسلة من الفعاليات المجتمعية المختلفة، التي تسهم في الارتقاء بمستوى المعيشة في الإمارة.

وأشار إلى أهمية المشاركة في مثل هذه البرامج والمبادرات وانعكاسها الإيجابي في إرساء منظومة اجتماعية تُجسّد مفهوم التكامل والترابط بين أفراد المجتمع، موضحاً أن المبادرة شهدت أكثر من 256 ألف زائر من أفراد وفئات المجتمع كافة من مختلف الأعمار والثقافات، وكذلك كبار السن وأصحاب الهمم والأطفال.

فعاليات

وذكر العميد حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، أن الفعاليات حققت أهدافها على صعيد استراتيجية شرطة أبوظبي في تعزيز التواصل وبناء الشراكات وتحقيق التفاعل الإيجابي مع جميع أفراد المجتمع بمختلف الجنسيات، مشيداً بتعاون أعضاء «كلنا شرطة» بالمشاركة في التنظيم مع دائرة تنمية المجتمع، وشكر الإدارات الشرطية المشاركة واهتمامها بتعزيز الوعي الأمني والمجتمعي.

وتضمنت مشاركة شرطة أبوظبي حزمة من الفعاليات المجتمعية الترفيهية، حيث نفذت مديرية المرور والدوريات العديد من الورش التثقيفية المرورية التي تسهم في رفع الوعي بأهمية الالتزام بقوانين وأنظمة المرور، وتعزيز السلامة المرورية، كما تم تنظيم مسابقات توعوية هادفة وتقديم الهدايا للجمهور. وقدمت إدارة التفتيش الأمني K9 عروضاً شيقة، وتفاعل الجمهور مع مقطوعات فرقة موسيقى الشرطة بإدارة المراسم والعلاقات العامة المتنوعة.

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