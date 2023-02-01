«صحة أبوظبي» تستعرض العلاقة بين الاستدامة البيئية والرعاية الصحية

المصدر: دبي ـ البيان

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ناقش خبراء من دائرة الصحة ـ أبوظبي، وجامعة هارفرد، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وكلية لندن للاقتصاد، وشركة أسترازينيكا ملف الاستدامة بقطاع الرعاية الصحية في جلسة بعنوان «الاستدامة لنجاح الرعاية الصحية» على منصتها في معرض الصحة العربي 2023، حيث ناقش المشاركون أهمية تطبيق مبادئ الاستدامة لضمان مواصلة الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية.

يأتي ذلك بعد إعلان الدائرة عن أهداف الاستدامة لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، التي تتمحور حول خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 20 % بحلول عام 2030 وصولاً للحياد المناخي في عام 2050. وفي ضوء هذه الأهداف، تسعى الدائرة لوضع خارطة طريق للمضي قدماً في الاستدامة بقطاع الرعاية الصحية وتسريع وتيرة مساهمة والتزام المؤسسات والمنشآت الصحية في أبوظبي.

وخلال الجلسة التي أدارها هشام واين، المؤسس والمدير العام لشركة HWM، قال الدكتور اندرسون ادواردو، مستشار للتمويل الصحي في دائرة الصحة ـ أبوظبي: «بصفتها الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، تعمل دائرة الصحة ـ أبوظبي مع كافة الجهات المعنية لتحسين الممارسات ذات الصلة بالاستدامة البيئية، والحد من انبعاثات القطاع، مع ضمان جاهزية القطاع لأي تحديات مستقبلية. بعد إعلاننا عن أهداف الاستدامة لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، لخفض الانبعاثات الكربونية والوصول للحياد المناخي، ندرك أن لدينا فرصة للعمل معاً وتضافر الجهود تمهيداً لمؤتمر المناخ COP28 الذي تستضيفه الدولة في نوفمبر المقبل».

تأثيرات

من جانبه، قال هشام ميرغني، مدير شؤون الشركات بدول مجلس التعاون الخليجي في شركة «أسترازينيكا»: نعتز في أسترازينيكا بشراكتنا مع دائرة الصحة ـ أبوظبي خصوصاً في مجال الاستدامة لأننا ندرك أهمية التحرك السريع للحد من التأثيرات السلبية على قطاع الرعاية الصحية. مبادرة «الشراكة من أجل استدامة النظام الصحي ومرونته» (PHSSR) الخاصة بشركة أسترازينيكا تهدف لخلق نظم رعاية صحية مستدامة ونعمل جنباً لجنب مع الدائرة لخلق بيئة صحية للمجتمع والكوكب ككل.

وقالت ياسمين دياس جيشو، مديرة تحول أنظمة الرعاية الصحية بالمنتدى الاقتصادي العالمي: «نؤكد بالمنتدى الاقتصادي العالمي على أهمية الشراكات بين القطاع العام والخاص لرفع مستويات الوعي، وتشكيل الاستراتيجيات ومساعدة الحكومات والمنظمات على أن تكون أكثر استدامة ومرونة في مواجهة التحديات لتقديم خدمات رعاية صحية مستدامة. ندرك ضرورة خلق نظم رعاية صحية أكثر استدامة، ونشجع جميع الجهات على اعتبار الكل الجهود المسخرة تجاه الاستدامة كاستثمار وليس كتكلفة إضافية لهم».

كما أضاف جورج وارتون، الأستاذ بقسم السياسة الصحية بكلية لندن للاقتصاد: على الصعيد الدولي، تقود كلية لندن للاقتصاد الجهود في «الشراكة من أجل استدامة النظام الصحي ومرونته» (PHSSR) في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي أكثر من 20 دولة. العالم اليوم بأمس الحاجة للتعاون لتطوير حلول وقائية مبتكرة، وستأتي هذه الحلول كنتيجة لتضافر الجهود وإدراج الحكومات وصناع القرار في هذا الحوار«.

وقال الدكتور رفعت آتون، أستاذ النظم الصحية العالمية في جامعة هارفارد:»ملف الاستدامة لا ينحصر على قطاع الرعاية الصحية فقط، نظراً لتأثيره على المنظومة ككل. نحن بحاجة إلى استجابة فعالة وأكثر كفاءة وعادلة ومرنة لمحاربة تغير المناخ والتعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية. إحدى الحلول الرئيسية لهذه المتحديات يكمن في الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص".

يأتي ذلك في ظل مشاركة دائرة الصحة - أبوظبي في المعرض، حيث تنظّم الدائرة في منصتها سلسلة من الجلسات النقاشية التي تستضيف كوكبة من الخبراء المحليين والدوليين من القطاعين العام والخاص لتبادل الأفكار، والدروس، والرؤى، والتحديات والفرص التي ستشكل مستقبل الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. وتتناول الجلسات النقاشية مواضيع متنوعة تشمل على سبيل المثال لا الحصر، الابتكار والتكنولوجيا، والصحة النفسية، والاستدامة في منظومة الرعاية الصحية.

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