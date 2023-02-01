إطلاق مسابقة زيورخ للابتكار في قطاع التأمين

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة زيورخ أخيراً النسخة الرابعة من مسابقة زيورخ للابتكار، أكبر مسابقة عالمية مفتوحة للابتكار ومخصصة للشركات الناشئة في قطاع التأمين، من ضمن استراتيجياتها الابتكارية التي تعتمد على الشراكات بهدف تعزيز توجهها نحو دعم الشركات الناشئة.

وعلى خلفية النجاحات السابقة، تُقدم شركة زيورخ مرة أخرى دعوتها للشركات الناشئة للتنافس في فرصة للتعاون على تطوير الحلول المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء وقطاع التأمين في العموم.

وقال إريكسون تشان، رئيس قسم المعلومات والرقمنة بالمجموعة: «تشق مسابقة الابتكار طريقاً جديداً للتفكير، كما تتيح لنا الوصول إلى الأفكار والحلول التي لم تكن لدينا سابقاً. أما في ما يخص المشاركين، فإنها لفرصة رائعة لتنمية أعمالهم وعرض حلولهم التقنية التي يمكنها مساعدتنا على تلبية احتياجات العملاء المتصاعدة والمتغيرة».

وتُعد مسابقة زيورخ للابتكار مبادرة شديدة الأهمية؛ إذ من شأنها تدعيم قطاع الشركات الناشئة في الإمارات، ما يعزز وضع هذا القطاع ليكون بمقام منصة انطلاق لرواد الأعمال المحليين في جميع القطاعات الأخرى. وكانت دولة الإمارات قد أطلقت من جهتها مبادرة «الإمارات تبتكر» استمراراً لتوجه الدولة الرائد نحو تحقيق الإنجازات؛ بقيادة المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة من باب التقدير والدعم لدور الابتكار والمبتكرين، والعمل على توحيد جهود القطاعين العام والخاص والمقيمين بالدولة للمساعدة على إرساء القواعد لثقافة التقدّم والابتكار.

وقال مفضل كاجيجي، الرئيس التنفيذي لشركة زيورح العالمية للحياة: «نظراً لكوننا لاعباً استراتيجياً في قطاع التأمين الإماراتي، فإننا نشجع الشركات الناشئة المحلية على تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الفرصة الرائعة. لا تمثل هذه المسابقة واحدة من أكثر المنصات المرغوب فيها للمشاركين في المنطقة فحسب، بل إنها توفّر فرصة رائعة لتنمية أعمال هؤلاء المشاركين وتقديم الحلول التقنية وتحويل الأفكار إلى واقع يؤثر في المجتمع، بما يمكنه في النهاية المساعدة على تلبية احتياجات العملاء المتصاعدة والمتغييرة يوماً بعد يوم».

وتحظى هذه المسابقة بروابط قوية مع مبادرة «الإمارات تبتكر» 2023 التي تستمر مدة شهر كامل، ومن المتوقع أن تسهم المسابقة في تحقيق أهداف المبادرة بإلهامها الشركات الناشئة ورعايتها لتصبح في نهاية المطاف مؤسسات ناجحة على المدى الطويل.

كما تشجع المسابقة مشاركة الشركات الناشئة من كل من قطر والبحرين في سعيها لتشجيع الابتكار على نطاق أوسع في منطقة الشرق الأوسط.

ويمكن للشركات الناشئة الاشتراك بواحدة من خمس فئات وهي: تجربة العملاء، والتأمين التجاري، وشراكات التوزيع، والتمكين الرقمي، والاستدامة.

وعلق باولو مانتيرو، رئيس التخطيط الاستراتيجي للمجموعة: «لقد أظهرت المسابقات السابقة أن الفائدة الكبرى تأتي من الشركات الناشئة التي لديها أفكار ثورية لتغيير شكل أحد أجزاء سلسلة القيمة أو عوامل التمكين بها، بدلاً من المنافسين الذين يتطلعون إلى ابتكار حلول ثورية للقطاع بأكمله. يتمحوّر هدفنا في تحقيق التعاون معاً وطرح أفضل ما يمكننا تقديمه معاً مع الشركات الناشئة. حينها يمكن للابتكار أن يحدث فارقاً حقيقياً».

وأصبحت مسابقة زيورخ للابتكار جزءاً لا يتجزأ من مساعي «زيورخ» لدعم الابتكار إذ شهدت المسابقة منذ نسختها الأولى في 2018 أكثر من 4500 مشاركة، ليثمر ذلك تعاون «زيورخ» مع 30 شركة من الشركات الناشئة المشاركة.

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