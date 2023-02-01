تفاهم بين «دبي الطبية» و«كلايم» لتعزيز أداء مقدمي الرعاية الصحية

المصدر: دبي - البيان

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كشفت سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المشرفة على نمو وتطوّر الأعمال في مدينة دبي الطبية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع كلايم، الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والحاصلة على جوائز، لتعزيز أداء مقدمي الرعاية الصحية وتحسين إدارة الإيرادات في القطاع الصحي.

وتم توقيع مذكرة التفاهم في فعاليات مؤتمر الصحة العربي. وبموجب هذه المذكرة تحصل الجهات المعنية والشركاء في مدينة دبي الطبية على معدلات اشتراك تفضيلية في منصات شركة كلايم المصممة لتعزيز أداء مقدمي الرعاية الصحية، وتسريع عمليات معالجة وتسوية مطالبات التأمين وخفض النفقات العامة للموظفين وتحسين تجربة المريض بشكل عام.

وقال جعفر بن جعفر مدير إدارة الممتلكات وعمليات المبيعات وإدارة الأصول لدى سلطة مدينة دبي الطبية: «تتزامن مذكرة التفاهم مع دخول مدينة دبي الطبية عقدها الثالث في خدمة القطاع الطبي في الإمارة. وتتركز جهودنا في تزويد مجتمع الإمارة أفضل الخدمات المتميزة عن طريق منح شركائنا المختلفين، ومنهم المستشفيات والعيادات والصيدليات، إمكان الوصول إلى الحلول المبتكرة التي تمكنهم من تقديم خدمات رعاية صحية شخصية عالية الجودة وتضمن نمو أعمالهم بطريقة مستدامة».

وتمنح لوحة التحكم المتطورة وسهلة الاستخدام من كلايم شركاء مدينة دبي الطبية إمكان وضع تصورات عن أداء منشآتهم الطبية والحصول على تقارير تحليلية مباشرة لمساعدتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب وتسريع معالجة وتسوية مطالبات التأمين المختلفة.

حلول

من جانبه، قال كريم دقي، الرئيس التنفيذي الشريك المؤسس لشركة كلايم: «تمكّن هذه الحلول التقنية المبتكرة شركاء مدينة دبي الطبية من التحقق من أهلية التأمين الصحي في ثوانٍ قليلة وتسويتها في اليوم التالي، بدلاً من الطريقة اليدوية التي تستغرق وقتاً أطول. كما تساعد على تعزيز الإيرادات والتدفقات المالية عبر إلغاء الطلبات المرفوضة (لافتقارها لشروط القبول والاعتماد) وتمكن شركاء مدينة دبي الطبية من ضبط تكاليف الموظفين بشكل أفضل ومنح المريض تجربة خدمية معززة وعالية الجودة».

وأضاف: «توفر كلايم طريقة جديدة ورائعة لتمويل الفواتير الطبية بسرعة وجودة عالية، نظراً لأهمية التدفقات المالية والإيرادات في نجاح واستمرار أي عمل تجاري. ولا يختلف قطاع الرعاية الصحية عن غيره، إذ يمكن للتدفقات المالية الضعيفة تعطيل العمليات اليومية التي تقدمها منشآت الرعاية الصحية المختلفة. وتظهر بياناتنا العالمية أن شركات التأمين تستغرق 120 يوماً بمعدل وسطي لتسديد مبالغ التأمين بسبب التأخير الحاصل في معالجة المطالبات. وتمنح قدرة تسريع معالجة مطالبات التأمين وتسويتها وتبسيط الوصول إلى التدفقات المالية شركاء مدينة دبي الطبية من مزودي الرعاية الصحية إمكانات غير محدودة».

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