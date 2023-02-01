شرطة الشارقة تكرم متميزين بإدارة شرطة المنافذ والمطارات

المصدر: الشارقة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرّم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، صباح أمس، عدداً من منتسبي إدارة شرطة المنافذ والمطارات بشرطة الشارقة، وذلك لحرصهم على الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي، وتعزيز جودة الحياة الأمنية في المجتمع، وذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تكريم المتميزين من منتسبيها، وتشجيعهم المستمر على الإبداع والابتكار والتميز في كافة المجالات.

حضر التكريم العميد يونس الهاجري مدير إدارة شرطة المنافذ والمطارات، والعقيد طارق المدفع مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والعقيد حمد الريامي، والمقدم مطر سلطان الكتبي رئيس قسم شرطة المطار.

حرص

وأثنى اللواء الشامسي، على جهود منتسبي قسم شرطة المنافذ والمطارات، التي تنهض ببيئة العمل، وترتقي به إلى مستويات استثنائية في الأداء والتميز، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، مؤكداً حرص القيادة على تشجيع عناصرها، وتحفيزهم للاستمرارية في التميز، وتقديم أفضل خدماتهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم.

تقدير

من جانبهم، عبر المكرمين، عن شكرهم وتقديرهم لشرطة الشارقة على هذا التكريم، وحرصها دوماً على تحفيز وتشجيع منتسبيها، الأمر الذي يجعلهم دائماً حريصين على مضاعفة الجهود لتحقيق الأفضل، والارتقاء بمنظومة العمل الشرطي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز