مطارات دبي تدعو الكفاءات الإماراتية الشابة للانضمام إلى برنامجها التدريبي الخاص بمكافحة الحرائق

المصدر: وام

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دعت مطارات دبي الشباب الإماراتيين للالتحاق والتسجيل في برنامجها التدريبي المخصص لتدريب وإعداد المواطنين وتأهيلهم لسرعة الاستجابة والتعامل مع أي حالة باحترافية وكفاءة عالية في خط الدفاع الأول في المطار الأكثر ازدحاماً في العالم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة التوظيف التي أطلقتها مطارات دبي لاستقطاب الدفعة التالية من الشباب الإماراتي للانضمام إلى برنامجها التدريبي المكثف.

ويشمل البرنامج التدريبي دورة باللغة الإنجليزية بالتعاون مع كليات التقنية العليا يلي ذلك برنامجا تدريبيا مكثفا لمكافحة الحرائق مع مركز سيركو الدولي للتدريب على الحرائق في مطار دبي ورلد سنترال DWC.

كما تتزامن أيضا مع وجود العديد من خريجي المدارس الراغبين في العمل ضمن وظائف حيوية تتيح لهم المزيد من التأهيل والتطوير المهني من خلال تجارب شخصية فريدة كما تؤكد على معاني التفاني والعمل الجاد والالتزام بتحقيق الطموحات بالعمل في مجال مكافحة الحرائق فضلاً عن مشاعر الفخر النابعة من الخدمة العامة لمصلحة الوطن.

وتتمتع مطارات دبي بواحدة من أكبر إدارات خدمات الإطفاء في المطارات عالمياً والمتواجدة في كل من مطار دبي الدولي DXB ومطار دبي ورلد سنترال DWC حيث يتم تزويد فريق عمل إدارة الإطفاء بكافة المعدات اللازمة لمكافحة الحرائق بما في ذلك أسطول مركبات من طراز روزنبور المجهزة بأحدث تقنيات مكافحة الحرائق في الطائرات وأفضل ضوابط السلامة ومركبات الخدمة بالإضافة إلى وحدات متنقلة متخصصة في السيطرة على الحوادث وصهريج المياه فضلاً عن مركبة مزودة بسلالم الإنقاذ في كل مطار.

من جانبه قال ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي.. " نحرص على استقطاب الكفاءات المواطنة الشابة الطموحة التي تتمتع بالحماس والثقة بالنفس للانضمام والمساهمة في حماية بوابات الدخول الرئيسية لمدينة دبي وينجذب الشباب في الوقت الحالي إلى وظائف تتيح لهم الفرصة لإحداث فارق ملموس في دبي وتحقيق أهدافها التنموية على المدى الطويل.. معربا عن فخره بتوجيه الدعوة لهؤلاء الشباب الإماراتيين من أجل الانضمام إلى فريق عالمي المستوى يضمن سلامة ورفاهية ملايين المسافرين عبر مطاراتنا كل عام".

ويمكن للراغبين من مواطني الإمارات الانضمام إلى البرنامج التدريبي في قسم خدمات الإطفاء في مؤسسة مطارات دبي التقدم للوظائف الشاغرة من خلال الرابط الالكتروني:

https://careers.dubaiairports.ae/.

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