"طرق دبي" تستعرض أفضل ممارساتها أمام وفد دولي

المصدر: البيان

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استقبلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي أخيراً، الأمين العام للمنظمة الدولية لاختبارات السائقين (CIECA) والوفد الدولي الذي ضمَّ (14) عضواً من ليتوانيا، بلجيكا، فرنسا، البرتغال، هولندا، إسبانيا، المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا والسويد.

واطلع الوفد على أحدث التقنيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في مجال التدريب والفحص وقياس المزايا وقيمة المعلومات، وتعرف إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية التي تتبعها إدارة ترخيص السائقين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي لأنشطة التدريب على قيادة المركبات وفحص وترخيص السائقين وإصدار التصاريح.

وأشاد وفد المنظمة الدولية لاختبارات السائقين بالتقدّم الكبير الذي تحرزهُ هيئة الطرق والمواصلات بدبي في مجال اختبارات السائقين والتقنيات فائقة التطوّر التي تستعين بها الهيئة لإسعاد متعامليها للحصول على رُخَصٍ لقيادة المركبات في الدولة، وجعل رحلة المتعاملين بالغة السهولة والسرعة.

وقد شاركت مؤسسة الترخيص في المؤتمر الرابع والخمسين لمنظمة CIECA الذي اختتم أعماله أخيراً في نابولي بإيطاليا، حيث تم الاتفاق والتنسيق على هذه الزيارة للوفد رفيع المستوى من المنظمة من مختلف الدول العالمية لمؤسسة الترخيص للتعرف إلى أحدث التقنيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في مجال التدريب والفحص.



تبادل الخبرات

وأشار عبدالله يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات إلى أهمية زيارة وفد المنظمة الدولية في هذا التوقيت قائلاً: "تقدم المنظمة الدولية لاختبارات السائقين الدعم والمساندة وتسهم في تبادل المعارف والمعلومات والخبرات في مجال تدريب وتأهيل واختبار وترخيص السائقين لأعضائها من الهيئات والمؤسسات العاملة ومنهم هيئة الطرق والمواصلات بدبي".

وأوضح آل علي أن الهدف الرئيس من تطوير أطر التعاون مع المنظمات الدولية المرموقة والمتخصصة يتماشى مع رؤية هيئة الطرق والمواصلات بدبي الرامية إلى تحقيق الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، ورسالتها القائمة على توفير تنقل آمن وسهل من خلال تطوير منظومة وخدمات طرق ونقل مبتكرة ومستدامة ترتقي بتجربة المتعاملين للمستوى العالمي.



مبدأ الشراكة

من جانبه، قال سلطان الأكرف، مدير إدارة ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص بالهيئة: "تحرص هيئة الطرق والمواصلات بدبي دائماً على إطلاع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص من داخل الدولة وخارجها على تجاربها الناجحة في شتى المجالات، وتسعى إلى نقل وتبادل المعرفة مع تلك الجهات بهدف ترسيخ مبدأ الشراكة وتوطيد العلاقات الثنائية بما يعود بالفائدة والنفع على الجميع".

وقدم الأكرف شرحاً موجزاً عن رحلة المتعامل من بداية فتح ملف التدريب حتى الحصول على رخصة القيادة، والآلية المتبعة لتقديم خدمات التدريب وفقًا لمناهج التدريب الموحدة المعتمدة لدى الهيئة، وفحص المعرفة وفحص الطريق ونظام فحص المسار الذكي (STS) ونظام تدريب وتأهيل المدربين والفاحصين، والخدمات والتقنيات الذكية المعتمدة في خدمات ترخيص السائقين والخطط المستقبلية ذات الصلة، بما يتماشى مع خطة دبي والغايات والأهداف الاستراتيجية للهيئة.

واستمع الوفد إلى شرح عن بروتوكولات التسجيل للاختبار وتسلسل الإجراءات، إضافة إلى شرح موجز عن آلية الرقابة على فحص المعرفة وقاعات المحاضرات والتي تتم من خلال مركز الرقابة الذكية باستخدام الكاميرات والأنظمة التقنية المتطورة التي تضمن تقديم الاختبارات النظرية بنزاهة وشفافية.

زيارات ميدانية

زار أعضاء الوفد الدولي مركز بالحصا لتعليم السياقة، للاطلاع على الإجراءات المعتمدة لدى الهيئة في تسجيل وتدريب وترخيص السائقين، والدور الذي يقوم به موظفو الهيئة والمعاهد لخدمة المتعاملين وفق أعلى المعايير العالمية في تقديم الخدمة.

كما اطّلعَ أعضاء الوفد على التطور والتنظيم المحكم الذي يتميز به نشاط تعليم قيادة المركبات الذي تشرف عليه الهيئة، باعتبارها سلطة الترخيص في إمارة دبي، كما وقفوا على جودة الممارسات وعمليات الحوكمة المعتمدة لدى الهيئة لتدريب وترخيص السائقين ومتابعة وتقييم أداء منشآت تعليم قيادة المركبات.

من جهتهم، شكر أعضاء الوفد الزائر، هيئة الطرق والمواصلات بدبي لإتاحة الفرصة أمامهم للاطلاع على التجارب الناجحة، التي نفذتها الهيئة في مجال تدريب وتأهيل واختبار وترخيص السائقين بالتعاون مع منشآت تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي، مشيدين بالإنجازات الريادية غير المسبوقة، التي حققتها الهيئة في مجال شبكة النقل الجماعي والبنى التحتية في المدينة بالإضافة إلى المساهمة في الحد من الحوادث والوفيات.

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